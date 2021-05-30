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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وفقا للإجراءات الاحترازية .. التضامن الاجتماعي تعلن عن عودة الحضانات للعمل

نيفين القابج، وزيرة
نيفين القابج، وزيرة التضامن الاجتماعي

كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن عودة الحضانات للعمل مرة أخرى، قائلة: الوزارة تشجع الجميع على العودة للحضانات ولكن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.


وأضافت “القباج” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن ميزانية مبادرة حياة كريمة تتخطى الـ700 مليار جنيه، موضحة أن المبادرة تستهدف في مرحلتها الأولى ثلث مراكز مصر.
 

وأشارت إلى أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تقديم حياة كريمة للمواطنين، وهذا يدل على منهجية مصر، موضحة أن المبادرة تستهدف استثمار البشر من خلال التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة في الريف وملف الإعاقة في الريف.
 

وأوضحت أن هناك أكثر من 10 وزارت يشاركون في مبادرة حياة كريمة بالإضافة إلى المجتمع المدني والقطاع الخاص، وأيضا المصريين بالخارج.

 

 

التضامن الاجتماعي نيفين القباج وزيرة التضام عودة الحضانات مبادرة حياة كريمة اخبار التوك شو

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