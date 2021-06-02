تفاصيل التقديم في مبادرة إحلال السيارات المتقادمة..قدم الآن

تستهدف الحكومة عبر وزارة المالية توسيع المبادرة الرئاسية لاحلال السيارات المتقادمة والتي تعمل علي بالوقود التقليدي ليتم تسييرها حاليا بالغاز الطبيعي أو الطاقة الكهربائية؛ باعتباره أحد استراتيجيات الدولة لتحقيق الكفاءة المثلي من استغلال الموارد وترشيد استهلاك الطاقة بطرق أكثر استدامة.



واتاحت وزارة المالية تلك المبادرة خلال الشهرين الماضيين، الاشتراك في تلك المبادرة لأصحاب السيارات الملاكي أو النقل الجماعي أو الأجرة.



وينشر موقع صدي البلد الاخباري، كيف يمكن الاشتراك في تلك المبادرة.



في البداية يمكن لمن يرغب الاشتراك في مبادرة احلال المركبات المتقادمة الدخول علي الموقع الالكتروني الخاص بها وعنوانه www.gogreenmasr.com ويقوم صاحب السيارة سواء كانت ملاكي او ميكروباص او تاكسي؛ بملئ بيانات سياراته و عنوانه و رخصة السيارة وتقديم طلب لاحلال سيارته بعد الرجوع لمكتب المرور التابع له ترخيص السيارة و الحصول علي نموذج احلال.



يقوم مقدم الطلب بوضع بياناته والتي تتضمن عنوان سكنه الحالي وعمله و رقم هاتفه و صافي الدخل ورقم بطاقته القومي.



ونجحت وزارة المالية في اجراء تعديلات مؤخرا علي الموقع الالكتروني تسمح بإجراء بعض التعديلات الجديدة بغرض التيسير علي المواطنين، من بينها اعتبار بعض بيانات السيارة القديمة اختيارية وليست إجبارية مثل «طراز السيارة»؛ للتغلب على المشكلات التي كانت تواجه البعض بسبب أن طراز سياراتهم القديمة لم يكن مسجلاً على رخصة السيارة؛ مما كان يمثل عائقًا يحول دون إتمام عملية التسجيل على الموقع بنجاح حيث كان إدخال بيان «طراز السيارة» إجباريًا.

كما تتضمن التعديلات إمكانية استعادة رقم «طلب الإحلال» من خلال الموقع الإلكترونى بإدخال بعض البيانات الأساسية منها: الرقم القومى، ورقم الهاتف المسجل على الموقع، لافتًا إلى أنه تم إثراء الصفحة الرئيسية للموقع الإلكترونى بمعلومات إضافية لتكوين فكرة كاملة عن تفاصيل المبادرة مثل أسماء شركات إنتاج السيارات، وماركات وفئات السيارات ومواصفاتها، والبنوك المشاركة وفروعها وعناوينها، وغير ذلك من المعلومات التي تجيب عن الكثير من استفسارات المواطنين.

ويستطيع المواطن الآن الدخول على الموقع الإلكترونى في أي وقت للاطلاع على حالة طلباتهم، وكل المستندات التي أضافتها إدارة المبادرة مثل خطاب تخصيص السيارة، وموافقة البنك، وصورة أمر الدفع بقيمة الحافز الأخضر، ووثائق التأمين، والسماح للعملاء بحفظ وطباعة صور هذه المستندات.

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن التعديلات الجديدة تسهم فى تيسير سبل التنسيق والتواصل الإلكترونى اللحظى بين وزارة المالية وكل الأطراف المشاركة فى تقديم خدمات المبادرة «الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، والبنوك المشاركة، وشركات التأمين، وشركات تصنيع السيارات» عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة.

أوضح أن هذه التعديلات الجديدة على الموقع الإلكترونى لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة تأتى فى إطار الديناميكية التي تتسم بها هذه المبادرة منذ إطلاقها، وحرص القائمين عليها على المتابعة الحثيثة لشكاوى المواطنين المتعاملين مع الموقع الإلكترونى والاستجابة لطلباتهم.



أوضح الوزير، أنه تم تيسير إجراءات الاستعلام الائتمانى التى تقوم بها البنوك؛ بما يُساعد في تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقة النهائية على تمويل السيارة، والحد من حالات الرفض؛ لعدم الاستدلال على محل السكن أو محل العمل، من خلال تخصيص مساحات بالموقع الإلكترونى للمبادرة: لتسجيل بيانات إضافية تشمل محل العمل، والسكن الحالي، وصافى الدخل، ورقم الهاتف الأرضى.