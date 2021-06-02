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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ادعولها .. إيمي سمير غانم تثير القلق حول حالة دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز -
دلال عبد العزيز - ايمي سمير غانم

أثارت الفنانة إيمي سمير غانم، قلق متابعيها على تطبيق انستجرام، بعد منشورها عن والدها الراحل، ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، التي تمكث بالمستشفى في حالة حرجة، بعد تداعيات إصابتها بفيروس كورونا المستجد. 

وكتبت إيمي سمير غانم، عبر انستجرام، معلقة على صورة سمير غانم ودلال عبد العزيز: «بحبكوا أوي، وربنا معانا، ربنا كبير», ما جعل متابعيها يشعرون بالقلق من المنشور ويطلبون الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز. 

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من جهة أخرى، كشفت الفنانة نبيلة عبيد، عن تطورات الحالة الصحية لصديقتها وجارتها الفنانة دلال عبد العزيز، الذي تمكث في المستشفى خلال الوقت الحالي لتلقي العلاج بعد احتجازها، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد. 


وقالت نبيلة عبيد، في تصريح خاص لموقع صدى البلد الاخباري، إنها اطمأنت على صحة دلال عبد العزيز من خلال ابنتها (الفنانة دنيا سمير غانم)، التي قالت لها ان «دلال» في تحسن مستمر، واشارت نبيلة عبيد، انها تداوم على الدعاء لها قائلة: «كلنا بندعيلها»، لكنها لم تتمكن من زيارتها لمنع الزيارة بسبب الإجراءات الاحترازية.

 

الجمهور يدعم دلال عبد العزيز

من جهة أخرى، تلقت الفنانة دلال عبد العزيز دعما كبيرا من الجمهور ومن مواقع التواصل الاجتماعي منذ خبر دخولها المستشفي وتواجدها بالعناية المركزة بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وحرص الجمهور كل يوم على الدعاء لها لكي تمر من هذه الأزمة الصعبة، وخاصة بعد رحيل زوجها الفنان سمير غانم .

وتصدرت الفنانة دلال عبد العزيز تريند مؤشر جوجل في السعودية، بعد طلب ابنتها إيمي سمير غانم الدعاء لها .

 

الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز

طلبت الفنانة نهال عنبر، الدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا ومرورها بوعكة صحية.

ونشرت نهال عنبر، صورة للفنانة دلال عبد العزيز عبر انستجرام وعلقت قائلة: “اطلب من كل الناس النهارده الدعاء وقراءة سورة يس بنيه الشفاء للفنانة دلال عبد العزيز ويرجعها لبيتها وبناتها وكل الناس إلى بتحبها بالف صحة وعافية وسلامة والدعاء لكل المصريين والعالم العربى بالشفاء والعافية من الأوبئة والأمراض اللهم امين يارب العالمين”.

وكشف الإعلامي رامي رضوان، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقال رامي رضوان في برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "لقيت حد كتب إن دلال عبد العزيز حضرت جنازة سمير غانم، لكنها لم تحضر، ودلال عبد العزيز لم تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن".

وأضاف رامي رضوان: "ظروف دلال عبد العزيز الصعبة تمنعنا من إخبارها بخبر وفاة سمير غانم، ودلال عبد العزيز ما زالت في العناية المركزة".

Screenshot_2021-06-02-00-39-34-28
Screenshot_2021-06-02-00-39-34-28
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