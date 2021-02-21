أنغام توجه رسالة لـ نبيلة عبيد: خليتى يومي حلو .. تفاصيل

أعبربت انغام عن سعادتها بعد تلقيها مكالمة من الفنانة نبيلة عبيد وكتبت من خلال حسابها بموقع تويتر "صحيت من النوم بعد يوم تصوير شاق في البرد على مكالمة من اجمل ست في الدنيا #نبيله_عبيد بتسأل عني وعن أمي وأولادي".
واضافت انغام: "مكالمة دافيه وجميله زي قلبها وخلت يومي أحلي كتير ربنا يحفظك ويخليكي لينا يا بلبله نجمة مصر الأولى .. بحبك".
حرصت الفنانة أنغام، على زيارة مستشفى "الناس" واللعب مع الأطفال وإعطاء الهدايا لهم.
صحيت من النوم بعد يوم تصوير شاق في البرد علي مكالمه من اجمل ست في الدنيا #نبيله_عبيد بتسأل عني وعن أمي وأولادي مكالمه دافيه وجميله زي قلبها وخلت يومي أحلي كتير ربنا يحفظك ويخليكي لينا يا بلبله نجمة مصر الأولي ♥️بحبك pic.twitter.com/gngwCJqlAd— Angham (@Angham) February 21, 2021