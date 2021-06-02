إنشاء مدينة العدالة بـ العاصمة الإدارية.."الدستورية العليا"تكشف عن قرار مهم من الرئيس|فيديو

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا إن الرئيس السيسي اتخذ عددا من القرارت المهمة لتطوير العمل القضائي، وكان أهمها بدء عمل المرأة بمجلس الدولة والنيابة خلال هذا العام وهو قرار يدل على نظرة ثاقبة، وينص على الاستحقاق الدستوري، ويدل دلالة قاطعة على حق المرأة في تولي المناصب القضائية.

وأضاف مرعي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز انه تم إتخاذ قرارات ذات مغزى مهم، تدل على تقدير الرئيس السيسي للقضاء المصري بكل هيئاته باعتبار العام القضائي 1 كتوبر من كل عام يوم القضاء المصري احتراما للسلطة.

وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا أن هناك قرارا مهما بالموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وكل جهة وهيئة قضائية تبلغ وزارة العدل بمتطلباتها في المبنى المخصص لها بالعاصمة الإدارية.

وأشار مرعي إلى أن مصر من الدول التى يشار اليها بإعطاء الحقوق، مؤكدا أن قرار الرئيس السيسي بإنشاء العاصمة الإدارية يدل على بُعد نظر الرئيس وعلى أنه لديه فكرا ثاقبا لتطوير جمهورية مصر العربية ومصر الحديثة.



