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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

عروس تدخل غرفة العناية المركزة في أول أيام شهر العسل.. تفاصيل

عروس تدخل غرفة العناية
عروس تدخل غرفة العناية المركزة في أول أيام شهر العسل

فوجئت عروس في أول أيام شهر العسل بألم شديد في معدتها، و لم تتمكن من تحمله و طلبت من زوجها فجر يومهما الأول في أحد الفنادق الفاخرة بريطانيا أن يتصل بالطبيب لأنها تشعر بألم شديد للغاية . 


وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 31 عاما، شعرت ببعض الألم اثناء قضائها أول أيام شهر العسل بعد تناولها وجبة العشاء في الفندق الذي كانت تقيم فيه مع زوجها . 

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أوضحت الشابة انها تناولت وجبة غريبة في المطعم كانت من إختيار زوجها و كانت مليئة بالتوابل الحارة، و لكن زوجها اختار وجبة آخرى لا تغمرها التوابل كالوجبة التي اختارتها هي ، لذلك لم يشعر بأي مشكلة . 


اصيبت الشابة بألم شديد في معدتها، و استيقظت ليلا ألما ، و قررت أن تتصل بالطبيب لإنقاذها، و لكن لم تلبث فقد أصيبت بالإغماء و دخلت غرفة العناية المركزة في مستشفى قريب من الفندق . 


جدير بالذكر أن العروس مكثت في المستشفى تتلقى العلاج طيلة ايام شهر العسل التي كانت من المفترض قضاؤها برفقة زوجها لتمتعون بزواجهما . 

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