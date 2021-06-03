عروس تدخل غرفة العناية المركزة في أول أيام شهر العسل.. تفاصيل

فوجئت عروس في أول أيام شهر العسل بألم شديد في معدتها، و لم تتمكن من تحمله و طلبت من زوجها فجر يومهما الأول في أحد الفنادق الفاخرة بريطانيا أن يتصل بالطبيب لأنها تشعر بألم شديد للغاية .



وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 31 عاما، شعرت ببعض الألم اثناء قضائها أول أيام شهر العسل بعد تناولها وجبة العشاء في الفندق الذي كانت تقيم فيه مع زوجها .



أوضحت الشابة انها تناولت وجبة غريبة في المطعم كانت من إختيار زوجها و كانت مليئة بالتوابل الحارة، و لكن زوجها اختار وجبة آخرى لا تغمرها التوابل كالوجبة التي اختارتها هي ، لذلك لم يشعر بأي مشكلة .



اصيبت الشابة بألم شديد في معدتها، و استيقظت ليلا ألما ، و قررت أن تتصل بالطبيب لإنقاذها، و لكن لم تلبث فقد أصيبت بالإغماء و دخلت غرفة العناية المركزة في مستشفى قريب من الفندق .



جدير بالذكر أن العروس مكثت في المستشفى تتلقى العلاج طيلة ايام شهر العسل التي كانت من المفترض قضاؤها برفقة زوجها لتمتعون بزواجهما .

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