عكاشة: أجندة عمل وتوقيتات للبدء في إعادة الإعمار على أرض الواقع بقطاع غزة

علق العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على توجيهات الرئيس السيسي ببدء إرسال معدات وأطقم هندسية مصرية إلى قطاع غزة للبدء في أعمال إعادة الإعمار.



وقال خالد عكاشة في حواره على قناة "إكسترا نيوز"،: "سيبدأ الشعب الفلسطيني والداخل الفلسطيني يعاين ويتعرف على طريقة وأجندة عمل الرئيس السيسي المتواجدة على أرض مصر منذ عام 2013".

وتابع خالد عكاشة: "لم يكن مستغربا قيام مصر بالبدء في إعمار غزة وهكذا اعتدنا منذ سنوات طويلة على أداء وطريقة عمل الرئيس السيسي مع مختلف الملفات".

وأكمل خالد عكاشة: "هناك اكتئاب تعمل من أجل تنفيذ قرارات الرئيس السيسي وعندما صرح الرئيس السيسي بأن عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة ستكون بمشاركة الشركات المصرية لم تكن تصريحات صحفية فقط، ولكن هناك من يضع أجندة عمل وخطوات وتوقيتات للتنفيذ على أرض الواقع".

ولفت خالد عكاشة: "مصر تبذل مجهودات كبيرة من أجل دعم الشعب الفلسطيني باعتبار أن القضية الفلسطينية في صلب معادلة الأمن القومي المصري".



وتبدأ الأطقم الهندسية المصرية وكافة المعدات الخاصة بإعمار غزة في الدخول للقطاع عبر معبر رفح البري غدا، للمساهمة في إزالة أنقاض المنازل المهدمة بقطاع غزة لتهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار، بتوجيهات من الرئيس السيسي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أن مصر تقوم بجهد كبير من أجل تثبيت التهدئة والعمل إلى إفساح المجال للعودة إلى العملية السلمية بالتعاون مع القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة، موجها دعوة إلى كافة القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار فى قطاع غزة.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة توحيـد الجبهـة الداخلية الفلسطينية، تحت مظلة منظمة التحرير، مشددا على الدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني وقادتـه، لافتا إلى أن مصر تتمسك بإنجاز المصالحة الفلسطينية فى أقرب وقت.