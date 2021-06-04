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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها الـ46 .. شاهد أجمل إطلالات أنجلينا جولي

صدى البلد

يصادف اليوم 4 يونيو عيد ميلاد النجمة العالمية أنجلينا جولي و التي أتمت اليوم عامها الـ 46، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر ولازالت تحافظ على شبابها.


تتميز أنجلينا جولي بذوقها الراقي في أختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء اليومية أو في المناسبات الرسمية و المهرجانات، فهي تعتمد على الأزياء التي تجمع بين البساطة و الأناقة .

 

تميل النجمة العالمية إلي التصميمات ذا الألوان الهادئة و البسيطة و الغير مبالغ فيها مما يبرز جمالها و أناقتها و قوامها الرشيق و المثالي أيضا، تعتمد على تسريحات الشعر البسيطة المتناسقة مع وجهها.


لم تبالغ النجمة العالمية أنجلينا جولي في أستخدام مساحيق التجميل و تعتمد على جمالها الطبيعي، بالإضافة إلي ذلك ترتدي بعض القطع البسيطة و الغير باهظة من الإكسسوارات و المجوهرات مما يمنحها مظهرا جذابا.

 

إليكم الصور ...

 

 

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انجلينا جولى اطلالات فساتين انجلينا جولي اطلالات المشاهير اطلالات النجمات

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