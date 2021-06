في عيد ميلادها الـ 46.. انتعاشه سينمائية للممثلة أنجلينا جولي

تعيش الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي التي تبلغ اليوم عامها الـ 46، انتعاشة سينمائية ملحوظة بعد انشغال لعدة سنوات بالإنتاج وتربية أبنائها عقب انفصالها عن زوجها براد بيت.

أفلام أنجلينا جولي

عرض لنجمة هوليوود أنجلينا جولي التي ولدت عام 1975، فيلم Those Who Wish Me Dead على منصة HBO Max، بعدما تم الإعلان عن بدء تصويره في مايو 2019.

تدور أحداث فيلم أنجلينا جولي الجديد حول المقتبس تفاصيله من رواية تحمل نفس الاسم، وسط حريق هائل في غابة، حول طفل يشهد على جريمة قتل ويلاحقه اثنان من القتلة، ليقابل أنجلينا جولي التي تحاول حمايته لكن الحريق يهدد بتدمير حياتهم جميعا.

يشارك في فيلم أنجلينا جولي الجديد الذي أنتجته شركة وارنر برازرز، نيكولاس هولت، تايلر بيري، جون بيرثال، أيدان جيلن، ميدينا سنجور، جايك ويبر.

أيضا تنتظر أنجلينا جولي فيلمها الأجدد الذي تقدمه فيه شخصية بطلة خارقة مع مجموعة كبيرة من النجوم The Eternals ، الذي تأجل عرضه كثيرا بسبب جائحة كورونا.

وThe Eternals هم الذين عاشوا في كوكب الأرض وشكلوا التاريخ والحضارة، ومن المقرر أن يشارك في بطولته بجانب أنجلينا جولي الممثل ريتشارد مادين في أول تعاون بينهما، وكيت هارينجتون، سلمى حايك.

أيضا تحضر أنجلينا جولي الحاصلة على جائزة الأوسكار عام 1999، لتصوير فيلم جديد باسم Every Note Played ، تلعب فيه دور زوجة تساعد زوجها عازف البيانو الشهير على مقاومة مرض التصلب العضلي الذي أصيب به وتحقيق المجد الفني الذي كان ينشده.