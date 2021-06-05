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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. الكاظمي يوجه بإعادة إعمار مدينة الصدر شرقي بغداد

العراق
العراق

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بإعادة إعمار مدينة الصدر شرقي بغداد.

وطالب رئيس الوزراء العراقي وفقا لما ذكرته السومرية نيوز، إعطاء الامر الديواني (57) بإعادة إعمار مدينة الصدر شرقي بغداد، الأولوية والعناية، عملاً بمهام اللجنة التي تشكلت لإعادة تفعيل موضوع إعمار مدينة الصدر بعيدا عما اعتراه من تلكؤ واهمال.

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وأكد الكاظمي على الاهتمام بتصاميم المشروع بأن تكون ذات رؤية تكاملية مستقبلية تستوعب التغييرات الاجتماعية، وتعالج مشكلة الاكتظاظ السكاني ونمو الأحياء العشوائية نتيجة ازمة السكن.

وأضاف، ان "هذا المشروع يجب ان ينفذ بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة، التي تأتي على حساب المواطن".

وشهد اجتماع رئيس الوزراء العراقي استعراض التصاميم المقدمة، والتي تشمل اكثر من ٩٠ الف وحدة سكنية ومساحات خضراء ومنشآت خدمية ومؤسسات تعليمية ومدينة طبية، وقد تم الاتفاق على ان يمول المشروع عن طريق الاتفاقية الصينية.

رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي إعادة اعمار مدينة الصدر شرقي بغداد العراق

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