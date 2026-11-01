قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس متهمة بالاعتداء على طليقها في طنطا أسبوعين مع الشغل
موعد مباراة بيراميدز وسموحة في بطولة كأس عاصمة مصر
الفوضى تجتاح شوارع سويسرا في الهالوين.. حرائق واشتباكات مع الشرطة (فيديو)
أسرار سوهاج.. أماكن لا يعرف حكايتها الكثيرون.. يرقد ملوك الفراعنة وتختبئ حكايات 5 آلاف عام بـ"أم الجعاب"
احتجاجات شبابية واسعة تجتاح 34 مدينة ألمانية.. ونهب متاجر في فرانكفورت
الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر
«لن أعود إلا بجثمانه».. خمسة أيام من البحث عن شقيق ابتلعه سيل وادي وتير بنويبع
6.3 مليار دولار.. ترامب يلوح بمناقشة كوريا الشمالية بشأن أكبر سرقة للعملات المشفرة
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بخطة زمنية ومؤشرات أداء لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026
طريقة إستخراج كارنيه التأمين الصحي لطلاب المدارس في مصر
المتحف المصري الكبير يعلن أسعار التذاكر الجديدة.. التطبيق اعتبارًا من اليوم
الرئيس السيسي: المواطن سيظل محور اهتمامنا والغاية الأساسية من إقامة منتدى مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد 14 عامًا من محاولات الصلح.. برلمانية تنجح في إخماد نار الثأر وإتمام القودة بين عائلتين بقنا

النائبة وفاء رشاد
النائبة وفاء رشاد
حسن رضوان

أعلنت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، نجاح جهودها في إتمام صلح القودة بين عائلتي "أبو الوفا مهدي"، و"رجب عطية"، بقرية النجاحية، شرق مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، مؤكدة أن ذلك يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الخصومات الثأرية وترسيخ قيم التسامح والتآخي بين أبناء المجتمع، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار.

إنهاء الخصومات الثأرية لا يقتصر أثره على العائلات المعنية

 

وأشادت "رشاد"، بالجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية بالمحافظة بالتنسيق مع لجنة الصلح، والتي أسهمت في إنهاء هذه الخصومة الثأرية التي امتدت بين العائلتين على مدار 14 عامًا، مشيرة إلى أن إنهاء الخصومات الثأرية لا يقتصر أثره على العائلات المعنية فحسب، بل يمتد ليشمل المجتمع بأكمله، من خلال نشر ثقافة السلام، والحفاظ على أرواح المواطنين، وحماية الأجيال القادمة من تداعيات الثأر والنزاعات العائلية.

أهمية مواصلة الجهود المجتمعية في إنهاء الخصومات الثأرية

وأكدت النائبة وفاء رشاد، أهمية مواصلة الجهود المجتمعية في إنهاء الخصومات الثأرية، ودعم كافة المبادرات التي تعزز السلم الأهلي وتدعم مسيرة التنمية والاستقرار، متابعة "بناء مجتمع آمن ومستقر يبدأ من نبذ العنف بكافة صوره، والعمل على معالجة الخلافات من خلال الطرق السلمية، بما يضمن عدم انتقال آثار النزاعات إلى الأجيال الجديدة".

وطالبت بضرورة تعزيز الدور التوعوي الذي تقوم به الشخصيات العامة والقيادات المجتمعية في تشجيع المواطنين على الاحتكام إلى العقل والحكمة عند وقوع الخلافات، ونشر الوعي بخطورة تداعيات النزاعات الممتدة، بما يساعد على الحد من أسباب التوتر ويعزز فرص احتواء المشكلات قبل تفاقمها.

مجلس الشيوخ النائبة وفاء رشاد أبو الوفا مهدي شرق مركز نجع حمادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

يورتشيتش

بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

ترشيحاتنا

محافظ الإسكندرية يشدد علي التصدي لمخالفات البناء العشوائي خاصة بالظهير الريفي

محافظ الإسكندرية يشدد علي التصدي لمخالفات البناء العشوائي خاصة بالظهير الريفي

دقيق بلدي

ضبط 14 طن زيت و5.3 طن دقيق مدعم و2.4 طن لحوم و2800 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالجيزة

الشيخ رضا عبدالحليم

كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف تنظم ندوة توعوية بعنوان «بداية على الطريق»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد