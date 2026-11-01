بعد 14 عامًا من محاولات الصلح.. برلمانية تنجح في إخماد نار الثأر وإتمام القودة بين عائلتين بقنا

أعلنت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، نجاح جهودها في إتمام صلح القودة بين عائلتي "أبو الوفا مهدي"، و"رجب عطية"، بقرية النجاحية، شرق مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، مؤكدة أن ذلك يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الخصومات الثأرية وترسيخ قيم التسامح والتآخي بين أبناء المجتمع، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار.

إنهاء الخصومات الثأرية لا يقتصر أثره على العائلات المعنية

وأشادت "رشاد"، بالجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية بالمحافظة بالتنسيق مع لجنة الصلح، والتي أسهمت في إنهاء هذه الخصومة الثأرية التي امتدت بين العائلتين على مدار 14 عامًا، مشيرة إلى أن إنهاء الخصومات الثأرية لا يقتصر أثره على العائلات المعنية فحسب، بل يمتد ليشمل المجتمع بأكمله، من خلال نشر ثقافة السلام، والحفاظ على أرواح المواطنين، وحماية الأجيال القادمة من تداعيات الثأر والنزاعات العائلية.

أهمية مواصلة الجهود المجتمعية في إنهاء الخصومات الثأرية

وأكدت النائبة وفاء رشاد، أهمية مواصلة الجهود المجتمعية في إنهاء الخصومات الثأرية، ودعم كافة المبادرات التي تعزز السلم الأهلي وتدعم مسيرة التنمية والاستقرار، متابعة "بناء مجتمع آمن ومستقر يبدأ من نبذ العنف بكافة صوره، والعمل على معالجة الخلافات من خلال الطرق السلمية، بما يضمن عدم انتقال آثار النزاعات إلى الأجيال الجديدة".

وطالبت بضرورة تعزيز الدور التوعوي الذي تقوم به الشخصيات العامة والقيادات المجتمعية في تشجيع المواطنين على الاحتكام إلى العقل والحكمة عند وقوع الخلافات، ونشر الوعي بخطورة تداعيات النزاعات الممتدة، بما يساعد على الحد من أسباب التوتر ويعزز فرص احتواء المشكلات قبل تفاقمها.