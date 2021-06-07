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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محور ديروط ..شريان جديد للتنمية فى الصعيد..محافظ أسيوط يكشف موعد افتتاحه

محور ديروط
محور ديروط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،إن إجمالي طول محور ديروط بمراحله 42 كم.

 

مؤكدا ان كل الأعمال  تتم وفقًا لقياسات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة،مشيرًا انه تم البدء فى المرحلة الثانية من المشروع.


وأضاف سعد خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الاولى المصرية،أن محور ديروط سيعمل على تيسير الحركة المرورية ما بين الطرق المختلفة موضحًا انه سيمتد من الشرق للغرب و سيعبر النيل وترعة الإبراهيمية و  سكة حديد القاهرة – أسوان، الطريق الزراعي الغربي»؛ لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والرئيسية والربط بمحافظات مصر .

 

وأكد  سعد ان الطرق والمحاور التى تنشأ فى محافظات مصر نقلة تنموية واقتصادية وتنفيذا لخطة مصر للتنمية المستدامة 2030.


ولفت إلى ان خلال شهور قليلة سيتم الانتهاء من مشروع ديروط وسيتم افتتاحه،موضحًا ان نسبة التنفيذ تجاوزت ال 90%.

 

واوضح  محافظ اسيوط ان المرحلة الاولي بلغت تكلفتها بما يقارب الـ 2 مليار،لافتًا إلى ان المحور يشمل ٢ كوبري رئيسي، كوبري يعبر نهر النيل وكوبري يعبر ترعة الابراهيمية  والسكة الحديد.

محافظ أسيوط اللواء عصام سعد المرحلة الثانية محور ديروط محافظة أسيوط

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