تتواصل مع مجلس الأمن.. ضياء رشوان يكشف تفاصيل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تخوض حرب شرسة ضد الإرهاب، مضيفا أنه تم الاعتماد على منهجية وطنية لتحديد التهديدات ونقاط الضعف والعواقب.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن المستشار أحمد سعيد خليل يترأس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا إلى أن الوحدة تعمل وفقا منهجية وتتبادل المعلومات مع مجلس الأمن والدول الأعضاء.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر لديها فهما جيدا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها.



وأكمل ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الوحدة تتعامل مع شريحة واسعة من المعلومات المالية والاستخباراتية.

