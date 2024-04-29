برشلونة أبرزها.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين العديد من المباريات الهامة بالدوريات المختلفة لعل أبرزها لقاء برشلونة وفالنسيا بالدوري الإسباني.

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة يتضمن العديد من المباريات في مختلف البطولات:

**مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:**

- برشلونة x فالنسيا في تمام الساعة 10 مساءً - على قناة beIN Sports HD 1.

**مواعيد مباريات دوري NILE والقنوات الناقلة:**

- سيراميكا كليوباترا x فاركو في تمام الساعة 7 مساءً - على قناة on time sports.

**مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:**

- جنوى x كالياري في تمام الساعة 9:45 مساءً - على قناة AD SPORTS Premium 1.

**مواعيد مباريات كأس أسيا تحت 23 عامًا:**

- إندونيسيا x أوزبكستان في تمام الساعة 5 مساءً.

- اليابان x العراق في تمام الساعة 8:30 مساءً.

**مواعيد مباريات الدوري التركي:**

- فاتح قرا جمرك x أنطاليا سبور في تمام الساعة 8 مساءً.

**مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري:**

- بتروجيت x وادي دجلة في تمام الساعة 4:30 عصرًا.

- غزل المحلة x لافيينا في تمام الساعة 4:30 عصرًا.

- القناة x السكة الحديد في تمام الساعة 4:30 عصرًا.

- طنطا x حرس الحدود في تمام الساعة 4:30 عصرًا.

- راية x بروكسي في تمام الساعة 4:30 عصرًا.