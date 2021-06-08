كفاية جدل.. وزير التعليم: شرحنا كل شئ عن امتحانات الثانوية العامة وقراراتنا نهائية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن القرارات التي تم إعلانها مؤخراً بشأن امتحانات الثانوية العامة ، هي قرارات نهائية تمت الموافقة عليها من أجهزة الدولة .

وعبر وزير التربية والتعليم ، عن استيائه من حالة الجدل التي ما زالت مثارة على وسائل التواصل الاجتماعي من جانب أولياء الأمور بشأن قرارات امتحانات الثانوية العامة ، حيث قال وزير التربية والتعليم : شرحنا كل شئ ولا نستطيع أن نعيش في هذا الحوار ٢٤ ساعة كل يوم في ال ٦ أسابيع القادمة.

وأضاف وزير التربية والتعليم : أنه عند تصميم امتحانات الثانوية العامة 2021 ، تم مراعاة التوازن بين عدد الأسئلة ومستويات الصعوبة والوقت المتاح لحل كل امتحان.

وأعلن وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم اتاحة وقت إضافي للطلاب لرصد اجابات امتحانات الثانوية العامة بالطريقتين الالكترونية والورقية ، مشيرا إلى أن هذا غير معلن في جدول امتحانات الثانوية العامة المعلن ، لأنه ببساطة ماتش الكرة يكون مدته ٩٠ دقيقة وبعدها يقرر الحكم الوقت الإضافي ونحن كذلك سوف نخبر كل اللجان بالوقت الاضافي لكل امتحان على حدة.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستقدم لطلاب الثانوية العامة الدارسين بالمدارس اللغات، الامتحان الورقي باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية "معا"؛ لاختيار ما يناسبهم منها.

وكتب وزير التربية والتعليم، عبر جروب “طلاب مصر” على “واتساب”، "الامتحان الإلكتروني المنعقد على التابلت، فسوف يسمح للطالب بفتح الامتحان بلغته فقط”.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه مسموح لطلاب الثانوية العامة بتحميل كتاب الوزارة الخاص بمادة الامتحان على التابلت الذي يتم الامتحان عليه.

وشدد وزير التربية والتعليم، على أنه لن يسمح للطالب بدخول الامتحان بأي كتاب آخر غير كتاب المادة فقط، قائلًا "التعليمات سوف تكون صارمة في هذا الشأن وقلنا ذلك بكل وضوح، الكتاب الوحيد المسموح به هو كتاب الوزارة لمادة الامتحان، وعليه ملاحظات الطالب بخطه فقط، ولن يسمح بشيء آخر”.

وأضاف وزير التربية والتعليم “سيتم تدريب طلاب الثانوية العامة على آلية المزج بين الامتحان الالكتروني والبابل شيت يوم النزول إلى اللجان في أول أيام الامتحانات التجريبية الثالثة فقط، والباقي سيتم من المنزل إن شاء الله، ولا نستطيع تغيير هذا نظرا للتكلفة الباهظة وصعوبة طباعة كم هائل من الامتحانات وضرورة تفادي كورونا كذلك”.