العراق.. اعتقال قيادي في تنظيم داعش غرب نينوى

اعتقلت القوات الأمنية العراقية، المسئول الإداري لـ “فرقة عين جالوت” التابعة لولاية الجزيرة في تنظيم داعش، بناحية العياضية غربي نينوى.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، أفادت خلية الإعلام الأمني في بيان اليوم، الثلاثاء، بأنه تم القبض على الإرهابي المكنى “أبو الياس” المسئول الإداري لما يسمى “فرقة عين جالوت” التابعة لما كانت تسمى “ولاية الجزيرة”، بعد أن جرى مداهمة منزله في قرية كرش التابعة لناحية العياضية غربي نينوى والقبض عليه.

وجرت عملية الاعتقال بتنسيق معلوماتي مشترك ما بين مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وقسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 واستخبارات مكافحة إرهاب تلعفر وقوة من الفوج الثالث لواء المشاة 73.

والمعتقل أحد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

ومنذ مطلع العام الماضي 2020، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم داعش، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، وحزام بغداد.