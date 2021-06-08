محافظ شمال سيناء يتفقد لجان الاعدادية ومركز توزيع الأسئلة ويطمئن على الاستراحات
قام الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية ومركز توزيع الأسئلة في مدرسة الشهيدة بسمة سعيد الاعدادية للبنات بالعريش ، وذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحانات ، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على الطلاب وأعضاء اللجان وجميع العاملين في نطاق لجنة .
وأكد المحافظ على انتظام وحسن سير أعمال الامتحانات والتطهير والتعقيم الدورى للجان والمدارس قبل وبعد كل امتحان ، وكذا تواجد مسئولى الصحة في اللجان لمتابعة الحالة الصحية للطلاب وتوفير الرعاية اللازمة لهم وقت الحاجة .
ونوه محافظ شمال سيناء الى أن الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ، وأن الأسئلة من المناهج الدراسية التى تم دراستها ، ولم تحدث شكوى من الطلاب . كما وجه بتوفير احتياجات الطلاب وتيسير آداء الامتحانات ، الى جانب مراعاة تطبيق كافة الاجراءات وتنفيذ التعليمات الصادرة في هذا الشأن وتحقيق التباعد الآمن بين الطلاب أثناء اجراء الامتحانات .
واطمئن محافظ شمال سيناء على استراحات اقامة رؤساء وأعضاء اللجان والمراقبين ، موجها باستمرار تطهيرها وتعقيمها واتخاذ كافة الاجراءات ، وكذا توفير احتياجاتهم من مختلف وسائل المعيشة ووسائل الراحة لهم .
رافقت المحافظ في الجولة منى أبو المعاطى مدير ادارة العريش التعليمية .
بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة شمال سيناء اعتبارا من يوم السبت الماضى وتستمر حتى بعد غد الخميس ولمدة 6 أيام متتالية حسب الجدول المعلن ، ويؤديها 8801 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة موزعين على 589 لجنة في عدد 85 مدرسة على مستوى إدارات المحافظة التعليمية .