كيف أتجنب الشعور بالعجز الداخلي والإحباط؟ دار الإفتاء تجيب

ماذا أفعل حتى أتجنب الشعور بالعجز الداخلي والإحباط؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وأجاب الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: إن الأصل أن بك هشاشة في نفسيتك، بمعنى ليس عندك لياقة نفسية وهى كاللياقة البدنية.

وأضاف أمين الفتوى فاللياقة البدنية تجعل عند الإنسان مرونة ورشاقة وتحمل فإذا وقع مثلا يستطيع أن يقاوم ويستأنف ما يفعله مرة أخرى.

وتابع: “كذلك اللياقة النفسية فلو حدث للإنسان مشكلة كأن وقع في مصيبة أو حصل له انكسار في حياته أو كان متوقعا شيئا ولم يأت فبها يستطيع أن يقاوم ويتجاوز”.



وأوضح أن معنى اللياقة النفسية أن يجدد الإنسان الأمل ويدفع اليأس عن نفسه بذكر الله، لأن التوفيق من الله، والإنسان في نفسه ضعيف فليسأل القوى وليس هناك أقوى من الله “أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا”.



وأكد أنه يجب على الإنسان أن يكثر من اللجوء إلى لله وليصدق في هذا اللجأ، ويعتمد على الله سبحانه وتعالى، وألا يجالس المحبطين المثبطين للهمم، بل يجالس أصحاب العزائم والهمم العالية، فإن أكثر من ذلك مع أذكار الصلاة والصلاة فإن الله يقويه.