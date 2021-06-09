مقتل إمام وخطيب على يد طالب جامعي في بني عبيد

لقي إمام وخطيب مسجد في الدقهلية، مصرعه، مساء أمس الثلاثاء، طعنا، على يد طالب جامعي؛ بسبب خلافات عائلية بينهم.

وكان إخطار ورد لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة بني عبيد، من مستشفى دكرنس العام، بوصول الشيخ وليد عمر عز الدين، 54 عاما، مقيم قرية الصلاحات، التابعة لمركز بني عبيد، جثة هامدة، وبه عدة طعنات في الوجه والصدر، ادعاء تعدي من آخرين.

وبانتقال ضباط المباحث إلي مكان الواقعة والفحص؛ تبين أن وراء الواقعة، شاب، يدعي "ع. ا" طالب بالمعهد العالي للهندسة، وأن شقيقة المجني عليه، كانت زوجة لشقيق المتهم، وانفصلا منذ فترة، وهناك خلافات بين الأسرتين، ووقت الحادث التقى المجنى عليه بالمتهم في الشارع، ونشبت بينهما مشادة كلامية؛ فأخرج المتهم من جيبه “مطواة” وطعنه 27 طعنة في الوجه والصدر.



وبتقنين الإجراءات؛ تم ضبط المتهم، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل قتله للمجنى عليه، أنه وجه له عدة شتائم، وهدده بحبسه هو وشقيقه.

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة العامة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى دكرنس، تحت تصرف النيابة العامة.