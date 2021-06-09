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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تتهم حماس باستخدام برج الجلاء في غزة لتعطيل القبة الحديدية

إسرائيل تتهم حماس
إسرائيل تتهم حماس باستخدام برج الجلاء لتعطيل القبة الحديدية

زعم الاحتلال الإسرائيلي، أن حركة حماس استخدمت برج الجلاء في قطاع غزة، الذي دمرته طائرات الاحتلال، لتطوير منظومة إلكترونية للتشويش على "القبة الحديدية".

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، في تصريحات خلال زيارته لمكتب "أسوشيتد برس" في نيويورك، التي كانت تتخذ من برج "الجلاء" مقرا لها في غزة؛ إنه جاء "ليشرح لكبار المسؤولين التنفيذيين في الوكالة، أن المبنى كانت تستخدمه حماس في محاولة التشويش على عمل القبة الحديدية".

وتابع السفير إردان "لهذا السبب أعطاه جيش الدفاع الإسرائيلي الأولوية كهدف خلال عملية الشهر الماضي".

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إردان زار مقر وكالة "أسوشيتد برس" في نيويورك، والتقى برئيس الوكالة، جاري فرويت، ونائب الرئيس المختص بتغطية الأخبار الدولية إيان فيليبس.

وأشار السفير الإسرائيلي إلى أن تل أبيب ستساعد في عملية إعادة إنشاء مكاتب للوكالة الأمريكية في قطاع غزة وتوفير جميع المعدات المطلوبة لهذا الأمر.

وكان "جاري رويت" مدير الوكالة قال إن "الوكالة مصدومة ومذعورة" من الهجوم الإسرائيلي على برج الجلاء في غزة.

يشار إلى أن مالك برج الجلاء، رفع شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، جاء فيها أن الهجوم الإسرائيلي الذي دمر المبنى بالكامل كان "جريمة حرب".

برج الجلاء قطاع غزة إسرائيل الاحتلال حركة حماس حماس

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