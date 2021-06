رغم تسريبه على الانترنت .. The Conjuring 3 يقترب من الـ 7 ملايين جنيه ايرادت في مصر

تمكن فيلم The Conjuring 3 من تحقيق ارباح أقتربت من حاجز الـ 7 مليون جنيه فى مصر ، بعد طرحه باسبوعين فقط فى دور العرض السينمائية .

وصلت أرباح The Conjuring 3 نهاية الأسبوع الماضي إلى حوالي 10 ملايين دولار مع الأخذ في الاعتبار طرحه على منصة HBO MAX بالتوازي مع دور العرض ، إما فى الدور العربية فقد تم تسريب العمل عبر مواقع الانترنت .

حقق فيلم الرعب The Conjuring: Devil Made Me Do It إيرادات في السينمات المحلية الأمريكية وصلت إلى حوالي 25 مليون دولار بحسب موقع فاريتي.

تدور أحداث The Conjuring 3 التي تستمر على مدار حوالي ساعتين من الإثارة والرعب، حول محاولات المحققان إد ولورين وارن اكتشاف حقيقة إدعاء شخص قام بجريمة قتل بأن السبب هو استحواذ قوى شيطانية عليه، وهم من قاموا بهذه الجريمة.

الفيلم من بطولة باتريك ويلسون، وفيرا فارميجا، وسارة كاثرين هوك، شانون كوك، وإخراج الأمريكي مايكل تشافيس.