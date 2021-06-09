بدء تطعيم أعضاء اتحاد المهن الطبية من أصحاب المعاشات بلقاح كورونا بالدقهلية

شهد اليوم الأربعاء الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يرافقه الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية ورئيس اتحاد المهن الطبية والدكتور حاتم الجندي نقيب أطباء الأسنان والدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتورة لمياء سلامة مدير إدارة الطب الوقائي تطعيم عدد كبير من أعضاء اتحاد المهن الطبية (الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين).

جاء ذلك بنادي الأطباء بطلخا في إطار تدشين فعاليات تلقي جرعات فيروس كورونا لأصحاب المعاشات وفي إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ورفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء وبناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

كما شهد وكيل الوزارة مرحلة ما قبل التطعيم من تسجيل البيانات والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم.

وأشار مكي الى ان تطعيم أعضاء الاتحاد سيكون يومي الأحد والأربعاء من الساعه 9 صباحا وحتى 3 عصرا حيث تم البدء بتطعيم اعضاء الاتحاد من أصحاب المعاشات.

واشاد بحرص القيادة السياسية على الحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه من خلال توفير اللقاح لجميع فئات الشعب سائلا الله عزوجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه ويرفع عنها البلاء والوباء.

IMG-20210609-WA0034

IMG-20210609-WA0033

IMG-20210609-WA0032

IMG-20210609-WA0030

IMG-20210609-WA0031

IMG-20210609-WA0028

IMG-20210609-WA0029

IMG-20210609-WA0027

IMG-20210609-WA0026

IMG-20210609-WA0025

IMG-20210609-WA0022

IMG-20210609-WA0024

IMG-20210609-WA0023

IMG-20210609-WA0021

IMG-20210609-WA0018

IMG-20210609-WA0016

IMG-20210609-WA0019

IMG-20210609-WA0020

IMG-20210609-WA0017

IMG-20210609-WA0013

IMG-20210609-WA0014