وزير تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة ببيلاروسيا: آفاق واعدة بمجال التبادل الصناعي مع مصر

قال وزير تنظيم مكافحة الاحتكاروالتجارة ببيلاروسيا ورئيس اللجنة المشتركة من الجانب البيلاروسي، خلال منتدى الأعمال بين مصر وبيلاروسيا، إن تنفيذ مثل تلك الفعاليات سوف يدعم زيادة التبادل التجارى بين مصر وبيلاروسيا.

وأضاف: “بالعام الماضي كان هناك مجموعة عمل فى نوفمبر فى مجال الزرعة والصناعة ومنتدى للأعمال بين البلدين، وهناك جهود كبيرة نقوم بتنفيذها فى الدولتين، وخلال شهرين فى هذا العام زاد التبادل التجاري مرتين مقارنة بالعام الماضي”.

وأكد أنه يجب أن يتم دعم هذا التوجه فى المستقبل، معقبا: “ولا نرضى بشكل تام بجم التبادل التجاري بيننا وبين مصر لأنها لا تعكس الإمكانات الكبيرة لنا”، لافتا إلى أن هناك آفاقا واعدة فى مجال التبادل الصناعي، خاصة فى مجال الصناعات التجميعية للمعدات الثقيلة.