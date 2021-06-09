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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

معربا عن دهشته.. وزير السياحة: الوزارة لم تدفع مليما في تطوير القطاع

وزير السياحة خالد
وزير السياحة خالد العناني

أعرب خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن دهشته من كم المشروعات التي يعرضها الرئيس السيسي خلال لقاءاته المستمرة معه، وتوجيهه العديد من الأسئلة بشأن تنفيذها إليه، قائلًا "بذاكر قبل كل لقاء مع الرئيس السيسي، وبردوا الأسئلة بتيجي من بره المنهج".


جاء ذلك فى ندوة حزب “مستقبل وطن”، بمشاركة زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف، والنائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، أمين مساعد أمانة شئون السياحة والطيران بحزب مستقبل وطن، والنائب يحيي عيسوي، أمين التنظيم، والنائب أحمد الجندي أمين التثقيف والتدريب، وعدد من رموز نواب مجلسي الشيوخ والنواب بمقر الأمانة العامة  لحزب مستقبل وطن .

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وأوضح الوزير أن ما يحدث من إنجازات وتطوير في قطاع السياحة والآثار يتم بتوجيه من الرئيس السيسي، وتمويل مباشر من الدولة دون أن تدفع وزارة السياحة والآثار أي مليم فيها.


وتابع أنه لا يزال أمام الوزارة الكثير من الجهود بشأن إنجاز المتاحف المتوقفة في المنيا والإسكندرية وبورسعيد وبني سويف، مشيرا إلي أن ما حدث أولويات ولكن لا يزال العمل قائما من أجل الأفضل.

وزير السياحة مجلس النواب الرئيس السيسي قطاع السياحة مستقبل وطن

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