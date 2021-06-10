فلسطين.. استشهاد رجلي أمن من الاستخبارات باشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية في جنين

فلسطين.. مقتل رجلي أمن من الاستخبارات باشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية في جنين

أفادت شبكة "روسيا اليوم" في خبر عاجل لها منذ قليل، بأن عنصرين من جهاز المخابرات العامة الفلسطينية استشهدا، فجر اليوم الخميس، وأُصيب آخر باشتباكات مسلحة مع قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكر التلفزيون الرسمي الفلسطيني، أن الشهيدين من عناصر الاستخبارات العسكرية الفلسطينية، مضيفا أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة عنصر ثالث من الاستخبارات، وقد أدخل غرفة العمليات في مستشفى جنين الحكومي.

ونشر التلفزيون الفلسطيني مقطع فيديو يوثق تبادل إطلاق النار، كما نشر صور وأسماء القتلى.

وانسحبت قوات الجيش الإسرائيلي من المدينة، فيما أظهر مقطع فيديو بثه نشطاء فلسطينيون وحسابات إخبارية، أن الجيش اقتاد سيارة مدنية وسحبها إلى مكان مجهول.