عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مبروك عطية: الرسول لم يكتب لابنته "قايمة" ولا "مؤخر"

مبروك عطية
مبروك عطية

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي : إن الزواج فى الإسلام يكون بإعطاء الرجل المهر للمرأة، ويؤثث شقته دون أن يشترط عليه أحد أو إلزامه بشراء شيء فيها، ونزوجها ونحن راضين به وبأهله وجيرانه، ويكون هذا الشخص قد تمنينا أن يصبح زوجا لابنتنا من أخلاقه وعمله الشريف المحترم والتزامه ونعلم أنه لن يبهدلها، أما الحقوق فسوف تبدأ فيما بعد.

وأوضح مبروك عطية خلال برنامج “يحدث فى مصر” المذاع على mbc مصر، أننا نقول لفظا فقط “اخطب لبنتك” و"إحنا بشترى راجل"، لكن فى الحقيقة لا ننفذ، فالقايمة التى تكتب لا هي حلال ولا حرام.

وأضاف أن هناك مشكلة منبثقة قد تكون هي السبب فى كتابة هذه القائمة، وهى أن أبو العروسة بيشترى لجهاز ابنته أكثر 3 مرات مما يشتريه هذا الشاب الذى سيتزوج، ومن وجهة نظره أنه لابد أن يكتب هذه الأشياء التى اشتراها “أكنه موديها عند اليهود وليست هدية لابنته”، ولكن ما دام غير “مأمن” فلا بأس بكتابته. 

مبروك عطية: المهر هو الأساس في الزواج بالإسلام ويتحدد وفقا لما يتم الاتفاق عليه

هل التلامس مع الحيوانات والكلاب أثناء علاجهم يسبب النجاسة .. مبروك عطية يجيب

وأشار مبروك عطية إلى أنه يستغرب من أمر يحدث في كتابة هذه القائمة حيث لا مانع من أى يكتب أبو العروسة جهاز ابنته، ولكن إذا اشترى الشاب أوضة نوم مثلا فلماذا تكتب فى القائمة؟! أريد أن أفهم ذلك، وما دام مش “مأمنين بعض” لماذا يتمون هذه الزيجة؟.

وتابع أن المرأة فى شرع الله ليس عليها شراء أى شيء فى مسكن الزوجية ولا حتى “مج أو كوباية أو شوكة"، ففرش العروسة لمسكن الزوجة الآن يعتبر خراب بيوت، حيث إنه يكلف فى المتوسط 300 ألف جنيه، واسأل الغارمين فى سجن القناطر، فأكثرهم فى الحبس بسبب جهاز عروسة، وهذا لا يرضى الله ”عنها ما أتجوزت".

وأشار إلى أننا لابد أن نتفق هل سنتزوج على حسب العادات والتقاليد أم على حسب هدي الإسلام، فننظر كيف زوج رسول الله ابنته من علي رضى الله عنه، حيث "أخذ منه 10 دراهم واشترى لها بهم عطر "مسك خام" وأعطاها الرسول سريرا، وأمهات المؤمنين نصبوا هذا السرير، ووضعوا لها تحته  السمن البلدى، أشار الرسول وقتها إلى أنه لو كانت أم السيدة فاطمة في هذا الوقت على قيد الحياة فلن تسعها الفرحة"، فأمهات المؤمنين رتبوا لها الأوضة التى ستتزوج فيها، والرسول لم يكتب قائمة ولا مؤخر ولا عمل فرح".

مبروك عطية المهر القايمة القائمة مسكن الزوجية العادات والتقاليد

موضوعات متعلقة

لم تكن في أي عصر من العصور..مبروك عطية : كتابة"القايمة" ليست من أمور الحلال والحرام

حكم قول المؤمّن على الدعاء: اللهم آمين ؟ الإفتاء تجيب

صليت كثيرًا بعد العادة السرية دون علم.. فهل يجب إعادتها؟| الإفتاء تجيب

هل يجوز الجمع بين بناتي من زيجة سابقة مع أولاد زوجي في بيت واحد؟ الإفتاء ترد

علي جمعة: إلزام الناس بالقول الشديد فيه مخالفة لمنهج النبي وسبيل الصالحين

في ذكرى وفاته.. نسب النبي الكريم كاملا إلى آدم

لماذا لم يكن هناك إمام في صلاة الجنازة على النبي؟

في ذكرى وفاة النبي.. شمائل الرسول وأخلاقه ..مركز الأزهر يوضح

ترشيحاتنا

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات آخر جلسات الأسبوع

سحب 4850 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

خالد بيومى يفتح النار على اتحاد الكرة: مسئولوه يسعون إلى تحقيق أهداف شخصية

أسعار الذهب الأن في مصر.. عيار 21 يصل 811 جنيه بدون مصنعية

ترامب على حق.. العلماء يثبتون فاعلية دواء في مكافحة فيروس كورونا

من المقر البابوي.. تفاصيل لقاء سفير الأردن بالبابا تواضروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

وزير التعليم : "ماغيرناش قرارات الثانوية العامة ومش مسئولين عن الاجتهادات الصحفية والشائعات"

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

نجل شوبير.. حارس الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك بعد إهانة النادي

بعد 4 سنوات.. براءة 5 مصريين من قضايا اختلاس كيدية بالسعودية

شاهد .. بث مباشر لظاهرة الكسوف الحلقي للشمس

المنتخب الأولمبي يكشف حقيقة استبعاد مصطفى محمد من أولمبياد طوكيو

وزير التعليم : طباعة البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة التجريبية يحتاج تكاليف باهظة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

فيديو

فيديوجراف.. توقع وفاته .. أسرار في حياة نجيب الريحاني تنشر لأول مرة

فيديو جراف .. زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين.. اعرف موعد الصرف

فيديو جراف.. فصل 2000 طالب.. أزمة عنيفة تضرب جامعة الإسكندرية

فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ