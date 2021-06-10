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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبروك عطية عن جملة من يؤتمن على العرض : دي فذلكة

الدكتور مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية

قال الدكتور مبروك عطية ، الداعية الإسلامي ، إن المهر هو الأساس في الزواج بالإسلام ، ويتحدد وفقاً لما يتم الاتفاق عليه ، معقباً : " اللي عنده بضاعة علمية هيعرف إن الزواج هو ميثاق غليظ بحسن العشرة ، وحسن الخلق .

 

وأردف " عطية " خلال لقائه مع برنامج " يحدث في مصر " المُذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، قائلاً : " إذا أردت جنة الزواج فعليك بتعاليم الدين الإسلامي ، وليس اتباع العادات والتقاليد " .

 

وعلق الداعية الإسلامي ، حول من كتب منشوراً على " الفيسبوك " جملة " من يؤتمن على العرض لا يٌسأل عن المال " ، قائلاً : ديه فذلكة منه ، لأن الفتاة تكون في عرض زوجها " .

 

وأضاف : " لا مانع من اجتماع المال مع المحافظة على العرض والكرامة "  ، مشيراً إلى أن حقوق المرأة تبدأ بعد الزواج وليس قبله .

 

واستطرد : كتابة القايمة في الزواج هي عادة معركلة ومُحكمة  ، على الرغم من عدم وجود أصل لهذه العادة نهائياً ، وأنها ليست في كتاب ولاسُنة ، سوى أن الغرض منها والنية هي حبس الزوج لو لعب بديله " .

مبروك عطية الداعية الاسلامي ميثاق غليظ تعاليم الدين الإسلامي اخبار التوك شو

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