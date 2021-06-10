مبروك عطية عن جملة من يؤتمن على العرض : دي فذلكة

قال الدكتور مبروك عطية ، الداعية الإسلامي ، إن المهر هو الأساس في الزواج بالإسلام ، ويتحدد وفقاً لما يتم الاتفاق عليه ، معقباً : " اللي عنده بضاعة علمية هيعرف إن الزواج هو ميثاق غليظ بحسن العشرة ، وحسن الخلق .

وأردف " عطية " خلال لقائه مع برنامج " يحدث في مصر " المُذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، قائلاً : " إذا أردت جنة الزواج فعليك بتعاليم الدين الإسلامي ، وليس اتباع العادات والتقاليد " .

وعلق الداعية الإسلامي ، حول من كتب منشوراً على " الفيسبوك " جملة " من يؤتمن على العرض لا يٌسأل عن المال " ، قائلاً : ديه فذلكة منه ، لأن الفتاة تكون في عرض زوجها " .

وأضاف : " لا مانع من اجتماع المال مع المحافظة على العرض والكرامة " ، مشيراً إلى أن حقوق المرأة تبدأ بعد الزواج وليس قبله .

واستطرد : كتابة القايمة في الزواج هي عادة معركلة ومُحكمة ، على الرغم من عدم وجود أصل لهذه العادة نهائياً ، وأنها ليست في كتاب ولاسُنة ، سوى أن الغرض منها والنية هي حبس الزوج لو لعب بديله " .