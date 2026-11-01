البيلي: دعم عمليات مستشفى مشتول السوق بأحدث جهاز سي أرم بتكلفة 5 ملايين جنيه

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الوزارة قامت بدعم مستشفى مشتول السوق المركزي بأحدث جهاز سي أرم (C-ARM)، لدعم قسم العمليات الجراحية المتقدمة بالمستشفى، بتكلفة تقديرية بلغت ٥ مليون جنيه، بالتنسيق مع الدكتورة نورا محمد مديرة إدارة التخطيط، وأشرف صلاح مسئول الأشعة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذا الدعم يأتي استمراراً لجهود وزارة الصحة والسكان في تطوير الأقسام الطبية بمستشفيات المحافظة ورفع كفاءتها، مشيراً إلى أن الجهاز الجديد يمثل إضافة قوية لخدمات العمليات الجراحية المتقدمة في تخصص العظام والمسالك والعديد من الجراحات المتقدمة.

ووجه البيلي، الدكتور عمرو إبراهيم وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، و أشرف صلاح مسئول الأشعة بالمديرية، والدكتورة هديل الدهشوري مدير مستشفى مشتول السوق المركزي، بمتابعة سرعة الإنتهاء من الإجراءات المخزنية اللازمة وتشغيل الجهاز لخدمة المرضى في أسرع وقت ممكن.

وأكد الدكتور أحمد البيلي، أن الدعم المستمر من وزارة الصحة والسكان يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بالجهود المبذولة لتوفير أحدث الأجهزة والتجهيزات الطبية بمستشفيات المحافظة، ومقدماً الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وللمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لدعمهما المستمر للقطاع الصحي.

وأشار إلى أن مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية تشهد خلال الفترة الحالية طفرة كبيرة في دعم وتطوير أجهزة الأشعة والتشخيص الطبي، حيث تضم حالياً ٢٢ جهاز أشعة مقطعية، و٦٠ جهاز أشعة تليفزيونية، و٦ أجهزة ماموجرام، و٣٢ جهاز C-ARM، وجهازي قسطرة بمستشفيات الزقازيق العام وفاقوس المركزي، بالإضافة إلى ١٣ جهاز أشعة رقمية DR، و٢٣ جهاز CR، و٥٢ جهاز أشعة عادية، و٥٥ جهاز أشعة متنقل، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وأضاف أن هذا الدعم يأتي أيضاً في إطار سلسلة متواصلة من أوجه الدعم التي تقدمها الوزارة للمنشآت الصحية بالمحافظة، والتي شملت خلال الفترة القليلة الماضية وفي أقل من شهر دعم وحدة الأزدهار بمنشأة أبو عمر بتجهيزات طبية، ومركز منيا القمح بكرسي أسنان جديد بتكلفة تتجاوز ٥ مليون جنيه، وتوريد عدد ١٨ ماكينة غسيل كلوي للمستشفيات، ودعم سلسلة التبريد الخاصة بالطعوم بعدد كبير من صناديق حفظ التبريد، و ٤ أجهزة أشعة تليفزيونية «سونار» وأحدث جهاز قياس انزيمات قلب للمستشفيات، و٢٥ جهاز ماسح ضوئي بتكلفة تقديرية تخطت ٣٠ مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى دعم الوزارة لصحة الشرقية في أقل من شهرين بعدد ١٥ ماكينة كلي أخرى، و١٦ حضانة، وأجهزة أسنان، بتكلفة تقديرية ٢٥ مليون جنيه، وكذلك دعم مستشفى الزقازيق العام بأحدث جهاز إيكو بتكلفة تقديرية ٣ مليون جنيه، وفي أقل من ٣ شهور من دعم مستشفى الإبراهيمية المركزي بأحدث جهاز أشعة عادية وجهاز صدمات وأجهزة أخرى بتكلفة تقديرية ٢ مليون جنيه، وكذلك دعم أقسام الكلى الصناعي بصحة الشرقية بعدد ٣١ ماكينة غسيل كلوي حديثة بمستشفيات الصحة، بتكلفة تقديرية بلغت ٢٦ مليون جنيه، ومنذ عدة أسابيع من دعم مستشفى الزقازيق العام بأحدث جهاز مناظير للجهاز الهضمي العلوي والقولوني ومناظير القنوات المرارية ERCP بتكلفة تقديرية بلغت ٣ مليون جنيه، ودعم قسم الكلى بمستشفى ههيا المركزي بعدد ١٢ ماكينة غسيل كلوي بتكلفة تقديرية تخطت ١٠ مليون جنيه.

كما تم دعم أقسام الأطفال المبتسرين بعدد ١٠ حضانات بتكلفة تقديرية بلغت ٦ مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى دعم مستشفيات طب وجراحة العيون، ومشتول السوق المركزي، وبلبيس المركزي بحزمة من التجهيزات الطبية وغير الطبية الحديثة بتكلفة تقديرية تتخطى ٣٠ مليون جنيه، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.