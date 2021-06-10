مشروعات قومية وفرص عمل.. بشرة لأهالي شمال سيناء

وافقت اللجنةاللجنة العليا للاستثمار بمحافظة شمال سيناء ،برئاسة اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي إقامة محطة لتعبئة اسطوانات الغاز بمنطقة بغداد بالحسنة في وسط سيناء بتكلفة 9.8 مليون جنيه ، وإقامة مصنع لانتاج الطوب الاسمنتي والبلدورات والانترلوك بالمنطقة الصناعية ببئر العبد بقيمة 4.2 مليون جنيه، وهو ما يوفر 34 فرصة عمل للشباب.

وقال المحافظ إن الدولة بجميع مؤسساتها تهتم بدعم وتشجيع الاستثمار في محافظة شمال سيناء، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، و إن هناك اهتماما من جميع أجهزة الدولة والمحافظة بتيسير الإجراءات أمام مختلف المستثمرين والعمل على تيسير الإجراءات لتشجيعهم على إقامة المشروعات .

تطبيق حوافز:

ومن جانبه ، أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، على تطبيق حوافز ومميزات الاستثمار على كافة المشروعات المقامة داخل المحافظة ، وأنه تتم الموافقة عليها وفقا لدراسات الجدوى المقدمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير الإجراءات.

حضر اللقاء كل من أشرف عليوه مدير مكتب خدمات الاستثمار ، المهندس أحمد فايق مدير المناطق الصناعية بالمحافظة ، محمد الحجاوى مدير مركز المعلومات ، مسئولى الشئون المالية والسياحة ، ومديرى الادارات المعنية بالديوان العام للمحافظة ، و المهندس عاطف عبيد مطر مدير عام الزراعة.