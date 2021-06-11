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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هولندي يعثر على آثار بريطانية تابعة للحرب العالمية الثانية

اثنان من الطاقم التشيكوسلوفاكي
اثنان من الطاقم التشيكوسلوفاكي

عثر عمال الإنقاذ الهولنديون على بعض شظايا العظام وبقايا ملابس الطيارين في حطام قاذفة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في ويلينجتون، كانت قد سقطت فوق هولندا في يونيو 1941.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، كان لدى ويلينجتون طاقم تشيكي مكون من 6 رجال ، توفي 5 منهم، وتم إسقاطها من قبل مقاتل ليلي ألمان ، وتحطمت في قرية تقع على بعد 60 كيلومترًا شمال أمستردام.

والحفريات جزء من مشروع هولندي للعثور على رفات أطقم الحرب، وقبل أسبوع ، زارت سفيرة التشيك في هولندا ، كاترينا سيكوينسوفا ، الموقع ، حيث بدأت أعمال البحث في 25 مايو، بمشاركة مهندسون مدنيون ووزارة الدفاع الهولندية ، بما في ذلك متخصصون في الطب الشرعي العسكري.

 

في الحرب العالمية الثانية ، كان لدى السرب 311 (التشيكوسلوفاكي) التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني طيارون فروا من تشيكوسلوفاكيا التي احتلها النازيون ثم كانت لديهم خبرة قتالية في بولندا أو فرنسا، كان مقرها في نورفولك، وطار السرب قاذفات قنابل فيكرز ويلينجتون وليبرتور.

 

تحطمت أكثر من 5500 طائرة خلال الحرب الجوية على هولندا في 1940-1945 ، ويعتقد أن ما يصل إلى 50 لديها رفات، وقال خيرت يونكر ، عضو فريق تحديد الهوية في نيو نيدورب ، للتلفزيون التشيكي: "لم يعودوا أبدًا إلى ديارهم في تشيكوسلوفاكيا ، لذا فإن أقل ما يمكننا فعله هو الخروج والبحث عنهم ودفنهم بشكل لائق".

تستخدم سجلات طب الأسنان للتعرف على طياري الحادث الذين هبطوا خلال رحلة الرقيب فيليم بوفكا ، بالمظلة من الطائرة المحترقة ، وكسر ساقه عند الهبوط وأسره الألمان. سُجن في قلعة كولديتز  مع العديد من أسرى سلاح الجو الملكي الآخرين ، وعاد إلى تشيكوسلوفاكيا في أغسطس 1945. كتب مذكرات - Bomber T2990 Gone Silent - حتى توفي في عام 1967.


أما أفراد الطاقم الخمسة الذين لقوا حتفهم هم: مساعد الطيار ألويس روزوم ، مشغل الراديو ليونارد سمرسيك ، الملاح فيليم كونستاكي ، المدفعي الأمامي يان هيجنا والمدفعي الخلفي كاريل فالاتش، وفي تكريم لطاقم الطائرة ، قالت وزارة الخارجية التشيكية إن فالاش: "التقى بفتاة إنجليزية دورين فرانسيس تود وتزوجا في 10 ديسمبر 1940. وولد ابنهما عام 1941".

فرنسا أمستردام الحرب العالمية الطب الشرعى الحرب العالمية الثانية هبوط كاترين سلوفاكيا سلاح الجو الملكي

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