منتدى رؤساء هيئات الاستثمار في الدول الأفريقية|5 أهداف اقتصادية تسعى القاهرة لتحقيقها

قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية التي تنظمها مصر وليس فقط منتدى رؤساء هيئات الاستثمار في الدول الأفريقية المنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ١١ إلى ١٤ يونيو ٢٠٢١ تحت عنوان "الاندماج من أجل النمو"، لها أهمية كبيرة على المستوى الاستثماري والاقتصادي، وعلى مستوى تطوير المنظومة الاستثمارية في مصر.

ولفت عامر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مثل تلك المؤتمرات تخرج لنا بمجموعة من التصورات عن العقبات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في مصر، وبالتالي تعمل الدولة على تذليل تلك العقبات، وخير مثال على ذلك قانون الاستثمار الموحد، الذي سهل من عملية إنشاء الشركات الاستثمارية الجديدة، وتحويل النظام المصري إلى نظام مميكن.

وأوضح الخبير الاقتصادي، إن جميع الإجراءات والقوانين التي طبقتها مصر جاءت نتيجة التوصيات والدراسات التي أفرزتها وخرجت بها المؤتمرات الاقتصادية المختلفة، والتي أدت في النهاية إلى توفير بيئة اقتصادية مصرية آمنة اعتمادا على قانون الاستثمار الجديد، وإصلاح المنظومة الضريبية بكافة أنواعها بناء على شكاوى المستثمرين.

وأضاف عامر، أن تلك المؤتمرات تسمح لمصر بعرض الخريطة الاقتصادية داخلها، وتصنيفها حسب المناطق التي تصلح لكل الاستثمارات التجارية والصناعية، وتقسيم الاستثمارات طبقا لكل بيئة، مشيرا إلى أنه بعد كل تلك الإصلاحات والقرارات داخل منظومة العمل المصرية خلال السنوات الماضية على المستوى القانوني والتنفيذي كان يلزم إنشاء المنتدى الاقتصادي لرؤساء هيئات الاستثمار للدول الأفريقية.

وأكد عامر، أن منتدى رؤساء هيئات الاستثمار في الدول الأفريقية سيساهم في تنسيق التعاون بين الدول الأفريقية في مجالات شتى أبرزها إلغاء الحواجز الضريبية، كما أن القاهرة ستنقل للدول الأفريقية رؤيتها وخبراتها في تطوير البنية التحتية؛ لخلق بيئة استثمارية آمنة مثل تطوير شبكات الطرق والنقل والري، بما يؤثر مستقبلا على انخفاض أسعار النقل وبالتالي انخفاض أسعار السلع.

وتابع "منتدى رؤساء هيئات الاستثمار في الدول الأفريقية يأتي في إطار استراتيجية مصر الانفتاحية الجديدة على دول العالم، والتي تمكنت في النهاية بأن تدخل الصناعات المصرية منظومة الجودة العالمية، بعد تبادل الخبرات مع ألمانيا والصين وغيرهم من الدول".

واختتم "مصر تقدم نفسها وخبرتها من خلال هذا المؤتمر باعتبارها دولة إفريقية رئيسية راعية للاستثمار في أفريقيا، ولتقود دول القارة نحو مستقبل أفضل".

منتدى رؤساء هيئات الاستثمار في الدول الأفريقية

وانطلقت اليوم الجمعة، الدورة الأولى لـ منتدى رؤساء هيئات الاستثمار في الدول الأفريقية بشرم الشيخ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورؤساء هيئات الاستثمار في الدول الأفريقية، والذين يمثلون حوالي 33 دولة، وبمشاركة عدد من ممثلي التكتلات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والإفريقية، والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ورئيس منظمة WAIPA، ومفوض البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الأفريقي، وممثل بنك التنمية الأفريقي، وممثل بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، وعدد كبار رجال الأعمال المصريين.

وتشهد أعمال المنتدى على مدار 3 أيام، مناقشة تعزيز التعاون في مجال الأعمال على المستوى الحكومي والخاص، داخل القارة السمراء، وكذلك دور الحكومات والمستثمرين في مشروعات البنية التحتية على المستوى الإقليمي لربط دول القارة وتحسين مستوى التنافسية.

كما ستتناول الجلسات سبل سعي الدول الأفريقية للعب دور أكبر في الأسواق العالمية وتشجيع الاستثمارات المصرية داخل القارة، وسبل التخلص من الفجوة التمويلية التي تعيق أهداف خطة تنمية إفريقيا 2063.