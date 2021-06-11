أخبار التوك شو| افتتاح منتدي رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية.. وإسلام عنان : مصر على أعتاب موجة رابعة لكورونا

تناولت برامج التوك شو اليوم خلال الساعات الماضية ، عدداً من الأخبار العاجلة ، والقضايا الهامة ، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي :

لا تنمية بدون استقرار.. سامح شكري يوضح أهداف السيسي من جذب الاستثمارات لـ أفريقيا





قال سامح شكري، وزير الخارجية ، إن منتدى هيئات الاستثمار الأفريقية يهدف إلى تشجيع المواطنين على الاستثمار مما يقلص الفجوة بين الادخار والاستثمار داخل الدول الافريقية.



وأضاف “سامح شكري” خلال كلمته في المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية بشرم الشيخ: أن هذا المنتدى يأتي في إطار استكمال جهود دولتنا الهادفة إلى تحقيق التنمية المنشود، موضحا أن مصر تبذل جهدها من أجل تحقيق هذه الجهود.



بمشاركة 34 دولة.. أهداف المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية





قال المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن المنتدى الاول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، يعد الأول من نوعه ويأتي تحت شعار التكامل من أجل النمو، موضحا أن المنتدى يتم تحت إشراف رئيس الوزراء، وبمشاركة 34 دولة أفريقية وممثلو القطاعات الحكومية والخاصة.

وأضاف خلال كلمته في المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، أن تنظيم هذا المنتدى يأتي في إطار حرص الرئيس السيسي على مد جسور التعاون بين مصر وأشقائها في القارة، في مختلف المجالات خاصة المجال الاقتصادي.

بحضور رئيس الحكومة.. انطلاق الجلسة الافتتاحية للمنتدي الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية





حرصا من موقع "صدى البلد"، على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه وقرائه، نقدم لكم بثا مباشرا لـ انطلاق الجلسة الافتتاحية للمنتدي الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية.

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي بشرم الشيخ، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية إضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، و فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين ونواب البرلمان وعلى رأسهم رجل الأعمال محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الأفريقي.

التموين: صوامع تخزين القمح وفرت الهدر.. والرئيس وجه بزيادة السعات التخزينية





قال المهندس ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين وصيانة الحبوب بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن صوامع تخزين القمح وفرت الهدر، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت إنجازات عظيمة ومعدلات كبيرة على مستوى تطبيق التكنولوجيا.



وأضاف توفيق في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة السعات التخزينية، إذ كانت قليلة، وبالتالي كان لا بد من زيادتها لتستوعب 4 ملايين طن لتمتلك مصر احتياطي استراتيجي مدته 5 أشهر.

زوجان يبدعان في الرسم باستخدام السلع الغذائية.. فيديو





خصص برنامج "8 الصبح" فقرة خاصة مع زوجان يبدعان فى الرسم باستخدام سلع غذائية وأدوات المكياج ولديهما مهارات كثيرة، وهما إسلام محمد خريج تجارة والزوجة سارة أبو الفتوح خريجة تربية.

قال إسلام محمد، خلال برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر ورحمة خالد، أن الموضوع هواية، منذ الصغر.

وأضاف إسلام، أنه رسم صورة للفنان الراحل سمير غانم بالعسل، وصور لـ العالمى محمد صلاح، والفنان أحمد حلمي، وعرض الصور على الهواء.

هل المجاري المائية تنقل فيروس كورونا؟.. أستاذ أوبئة يوضح





أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أنه لم يتم إثبات أن فيروس كورونا ينتشر في المجاري المائية حتى الآن، موضحا أن قياس نسبة انتشار الفيروسات الأخرى من خلال فحص نسبتها في المجاري المائية هو أسلوب يتبع في بعض الفيروسات الأخرى والتي تنتشر فيها.

وأضاف إسلام عنان، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "اكسترا نيوز": “اطمنوا المجاري المائية مش بتنقل كورونا، وأصحاب الأراضي الزراعية ميخافوش من المخلفات الزراعية، والفيروس ينتقل فقط عبر الرذاذ”.

إسلام عنان : مصر على أعتاب موجة رابعة لكورونا في هذا التوقيت من العام الجاري.. فيديو





أكد الدكتور إسلام عنان ، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة ، أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا يختلف من مكان لآخر على مستوى العالم ، معقبا : " في بعض الأماكن دخلت الموجة الرابعة وعدد اللقاحات في كل دولة أصبح هو مقياس المستوى الوبائي بالدول " .

وأضاف الدكتور إسلام عنان ، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية " إكسترا نيوز" ، أن هناك بعض الدول الأوروبية حاليا تعيش الموجة الرابعة لفيروس كورونا ، نتيجة المستوى المتدني من التطعيمات للمواطنين ، والتي لم تتعدى 5% في بعض الدول .

300 مليار جنيه.. أضخم مشروع استصلاح زراعي





عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "300 مليار جنيه.. أضخم مشروع استصلاح زراعي"، إذ تبلغ تكلفة مشروع الدلتا الجديدة 300 مليار جنيه، وهو أضخم مشروع استصلاح زراعي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف توفير المنتجات الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع فائقة الجودة.



وتولي الدولة المصرية ملف الاستثمار في القطاع الزراعي واستصلاح الأراضي أولوية قصوى باعتبارها قضية أمن قومي في المقام الأول وهو ما يعكسه مشروع الدلتا الجديدة الذي يعد مشروعا تنمويا نموذجيا ومتكاملا ذا أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، حيث يتضمن تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية تتسم بنظم إدارة حديثة تضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والمستثمرين.

بعد إهدار مليارات الجنيهات.. السيسي يطلق أكبر مشروع قومي لتخزين القمح





عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر وليندا عبداللطيف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "المشروع القومي للصوامع .. تأمين غذاء المصريين".

وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم في عام 2014، يده على موطن خلل كبير يتسبب في إهدار مليارات الجنيهات سنويا بسبب نظام تخزين القمح في الشون الترابية، ومن اجل الحد من المشكلات التي تواجه المزارعين والموردين للحبوب كل عام قرر الرئيس السيسي اطلاق أكبر مشروع قومي لتخزين القمح في صوامع حديثة على أحدث نظم تكنولوجيا التخزين في العالم وتطبيق النظم الحديثة في إدارتها وذلك للحفاظ على جودته والحد من المهدر منه.

ويتضمن المشروع إنشاء 50 صومعة حديثة لتخزين القمح والغلال ويتم تنفيذها وإنشاؤها في 17 محافظة حيث تم الانتهاء فعليا من إنشاء 44 صومعة بطاقة استيعابية تصل إلى 2.7 مليون طن وتقترب من الدولة من إنشاء 6 صوامع جديدة من المقرر بدء العمل بها في موسم حصاد القمح المقبل بتكلفة تصل إلى 68 مليون جنيه للصومعة الواحدة بسعة 60 ألف طن، فيما تصل تكلفة الصومعة التي تتسع لـ90 ألف طن إلى 300 مليون جنيه.



