محطات في حياة أسطورة سباقات الفورمولا 1 .. مايكل شوماخر

تحظى سباقات الفورمولا 1 على شعبية جماهيرية كبيرة وسط محبي سباقات التسارع و المناورة، حيث تتعالى أصوات المحركات و تظهر القدرات الاحترافية الخاصة بالتفحيط و المناورة من داخل حلبات السباق التنافسية، بينما يسعى جميع المتسابقين في تحقيق النصر الغالي ضمن فعاليات الجائزة الكبرى.

و نجم هذه القصة يعد واحدًا من أهم السائقين المخضرمين في تاريخ سباقات الفورمولا 1، و هو الأسطورة الألماني مايكل شوماخر، و الذي ولد في 3 يناير عام 1969، بدأ شوماخر المسيرة الرياضية مبكرًا و بالتحديد في سباقات الكارت، و التي تعد نوع من أنواع سباقات السيارات، و هي عبارة عن عربة صغيرة من 4 عجلات، و كانت الانطلاقة الأولى تحت إدارة والده داخل مضمار كاربين.

و تأتي المحطة الثانية في حياة شوماخر عندما قرر احد رجال الاعمال مساعدة، بعدما اعجب بالأداء المبهر له، و بعد سنوات قليلة تمكن من حصد لقب الجونيور الألماني والبطولة الأوروبية في جوتنبرج، بعدما وقع كلا من المتسابق زاناردي واورسيني في خطأ أدى لانحرافهم من حلبة السباق، ليتمكن شوماخر من حصد البطولة.

و شهد عام 1988 انطلاقة كبيرة في حياة شوماخر، بعدما انتقل من رياضة سباقات الكارت، إلى سباقات الأداء العالي حيث شارك ضمن فعاليات بطولة فورمولا فورد الألمانية والأوربية، ليحقق المركز السادس في البطولة الأولى، بينما استطاع أن يحصل على المركز الثاني للبطولة الأوروبية.

انضم شوماخر إلى فريق فورمولا كونج، بعدما ساعدة غوستاف هوكر تاجر سيارات لامبورجيني، و كانت التدريبات تجرى بواسطة هياكل ومحركات فورمولا باندا الإيطالية، ليتمكن شوماخر في حصد 9 القاب جديدة من أصل عشرة، و بعد أن ذاع صيت النجم المخضرم قرر ويلي فيبر و هو مالك احد الأندية، أن يجعل شوماخر يوقع عقد لمدة عامين لينطلق داخل فعاليات الفورمولا 3، و يرجع هذا التاريخ إلى العام 1989.

و بعد مسيرة من التألق في سباقات السيارات تمكن شوماخر أن يدخل عالم السباقات من أوسع ابوابه خلال تاريخه المشرف الممتدة، حيث حقق 7 القاب عالمية، وذلك مع فريق بينيتون خلال العام 1994 و 1995، بالإضافة إلى القاب متتالية خلال موسم (2000، 2001، 2002، 2003، 2004) مع فريق فيراري الشهير.

كما حقق شوماخر الكثير من الألقاب القوية مثل أسرع لفة وأسرع انطلاقة، بالإضافة إلى كونه أول ألماني يحصد لقب العالم للفورمولا 1، إلى جانب العديد من الأرقام المبهرة في تاريخ سباقات الفورمولا 1، و بعد هذه النجاحات تعرض شوماخر للإصابة في عام 2003، اثناء التزلج ، و يبتعد عن الساحة لفترات كبيرة بعدما أصيب بغيبوبة طويلة و رحلة علاج دامت لسنوات، لتتحسن حالته الصحية بعد هذه الرحلة، ليبقى شوماخر احد أهم رياضيين سباقات الفورمولا 1 و ابرزهم على الاطلاق