وكيل مجلس الشيوخ تكشف أهمية قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

وكيل مجلس الشيوخ تكشف أهمية قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
صرحت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أن المجلس عقد جلسة عامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة و السكان و مكتب لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية و الاستثمار، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون انشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وخلال الجلسة، أكدت : " فيبي"، أن فكرة انشاءِ صندوقٍ لمواجهةِ الطوارئِ الطبيةِ تعبر عن رؤيةٍ واعيةٍ للدولةِ المصريةِ، مؤداها ضرورة ان تلعبَ الدولة دوراً قائداً في توفيرِ الرعايةِ الصحيةِ بكافةِ اشكالِها، خاصةً في أزمنةِ الطوارئ والملمَات، وهو الامرُ الذي يعكسُ حقيقتينِ ، أُولاهُما ، ان الحكومةَ المصريةَ و منذ سبعِ سنواتٍ على وجهِ التحديد ، قد باتت تتخذ نهجَ المبادأةِ ، والتخطيطِ المسبقِ واعدادِ سيناريوهاتٍ متنوعةٍ لمواجهةِ الازمات، و انها لم تعد تتصرفُ باسلوبِ ردِ الفعل، والحقيقة الثانية ان الدولة المصرية رائدة في ضمانِ التدخلِ الفاعلِ للسيطرةِ ، زمنَ الازماتِ ، على المشهدِ السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وهو الامرُ الذي كان غائباً عن عديدٍ من دولِ العالمِ ، بما فيها المتقدمة، و التي كانت تتبنى مفهومَ الدولةِ الحارسةِ، هذا المفهوم الذي اسقطته الجائحة، وهو ما ادى الى انكشافِ اوضاعِها الصحيةِ والاجتماعيةِ في مواجهةِ التحدي.
كما أوضحت وكيل المجلس، ان مشروع انشاءِ صندوقٍ لمواجهةِ الطوارئِ الطبيةِ يأتي ضمنَ سلسلةِ الاجراءاتِ الناجعةِ التي اتخذتها الدولة لمواجهةِ الآثارِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والصحيةِ الناشئةِ عن جائحةِ كورونا.
و أعربت عن بالغ تقديرها للجهود التي قامَ بها اعضاءُ اللجنةِ المشتركةِ لضبطِ مشروعِ القانونِ واخراجهِ بالشكلِ الامثلِ والأقدرِ على التعاطي مع الاهدافِ والقضايا التي أُعِدَ ليخاطبَها ، بما يعززُ قدرة الدولةِ على تمويلِ الخدماتِ المقدمةِ من وزارةِ الصحةِ والسكانِ في مجالِ الوقايةِ والعلاجِ والتأهيل.