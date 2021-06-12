وكيل مجلس الشيوخ تكشف أهمية قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

صرحت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أن المجلس عقد جلسة عامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة و السكان و مكتب لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية و الاستثمار، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون انشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وخلال الجلسة، أكدت : " فيبي"، أن فكرة انشاءِ صندوقٍ لمواجهةِ الطوارئِ الطبيةِ تعبر عن رؤيةٍ واعيةٍ للدولةِ المصريةِ، مؤداها ضرورة ان تلعبَ الدولة دوراً قائداً في توفيرِ الرعايةِ الصحيةِ بكافةِ اشكالِها، خاصةً في أزمنةِ الطوارئ والملمَات، وهو الامرُ الذي يعكسُ حقيقتينِ ، أُولاهُما ، ان الحكومةَ المصريةَ و منذ سبعِ سنواتٍ على وجهِ التحديد ، قد باتت تتخذ نهجَ المبادأةِ ، والتخطيطِ المسبقِ واعدادِ سيناريوهاتٍ متنوعةٍ لمواجهةِ الازمات، و انها لم تعد تتصرفُ باسلوبِ ردِ الفعل، والحقيقة الثانية ان الدولة المصرية رائدة في ضمانِ التدخلِ الفاعلِ للسيطرةِ ، زمنَ الازماتِ ، على المشهدِ السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وهو الامرُ الذي كان غائباً عن عديدٍ من دولِ العالمِ ، بما فيها المتقدمة، و التي كانت تتبنى مفهومَ الدولةِ الحارسةِ، هذا المفهوم الذي اسقطته الجائحة، وهو ما ادى الى انكشافِ اوضاعِها الصحيةِ والاجتماعيةِ في مواجهةِ التحدي.

كما أوضحت وكيل المجلس، ان مشروع انشاءِ صندوقٍ لمواجهةِ الطوارئِ الطبيةِ يأتي ضمنَ سلسلةِ الاجراءاتِ الناجعةِ التي اتخذتها الدولة لمواجهةِ الآثارِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والصحيةِ الناشئةِ عن جائحةِ كورونا.

و أعربت عن بالغ تقديرها للجهود التي قامَ بها اعضاءُ اللجنةِ المشتركةِ لضبطِ مشروعِ القانونِ واخراجهِ بالشكلِ الامثلِ والأقدرِ على التعاطي مع الاهدافِ والقضايا التي أُعِدَ ليخاطبَها ، بما يعززُ قدرة الدولةِ على تمويلِ الخدماتِ المقدمةِ من وزارةِ الصحةِ والسكانِ في مجالِ الوقايةِ والعلاجِ والتأهيل.