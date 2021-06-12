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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من الداخلية الكويتية بشأن دخول البلاد

الكويت
الكويت

أعلنت وزارة الداخلية تعديل المواعيد الخاصة بالسماح بالدخول من الحدود البرية ابتداء من يوم غد الأحد، لتصبح من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة العاشرة مساءً، بدلاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية.

وقالت الوزارة في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، اليوم السبت، إن ذلك يأتي بتوجيهات من وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح وضمن جهود المؤسسة الأمنية للتسهيل على المواطنين ونزولاً على رغبتهم بسبب الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة.

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ودعت الوزارة المواطنين، إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة المحددة حرصاً على سلامة الجميع.

الكويت وزير الداخلية الحدود البرية الجهات الصحية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح

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