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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد التهامي من حمام سباحة: يا بخته اللي يرتبط من بنات برج الثور

احمد التهامي
احمد التهامي

نشر الفنان أحمد التهامي ، صورة جديدة له على حمام سباحة، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 
 

وظهر أحمد التهامي خلال قضائه إجازته الصيفية، مرتديا ملابس البحر وعلق قائلاً: "يا بخته اللي يحب ويرتبط من بنات برج الثور".


يذكر أن آخر أعمال أحمد التهامي مشاركته في مسلسل" أحسن أب" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول أحد الآباء الذى قام بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدى يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهم معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات.


مسلسل أحسن أب يشارك فى بطولته بجانب على ربيع كل من  كارولين عزمة وسامى مغاورى ومن تأليف سيناريو وحوار محمد محمدى وأحمد محيى وإخراج معتز التونى.  


وشارك التهامي في فيلم " زنزانة 7 "، و كان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، و هو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.


تدور أحداث الفيلم  فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى و محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز
 

 

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