أبرز تصريحات وزير السياحة مع أحمد موسي .. إغلاق 40 منشأة فندقية ومطعم لعدم الالتزام بإلإجراءات الاحترازية.. 525 ألف سائح من 20 دولة زاروا مصر خلال أبريل الماضي

حل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ضيفا علي الإعلامي أحمد موسي لمناقشة العديد من القضايا، ونرصد لكم أبرز التصريحات خلال السطور التالية:

خالد العناني: 525 ألف سائح من 20 دولة زاروا مصر خلال أبريل الماضي

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الحياة يجب أن تستمر رغم وجود جائحة كورونا ولكن بإجراءات إحترازية.

العناني: السعودية السوق العربية الأولى المصدرة للسياحة إلى مصر

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن دول العالم شهدت بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر.



وزير السياحة: 43 % نسبة الإشغال السياحي بشرم الشيخ .. فيديو

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إن الشعب المرجانية الرائعة تملأ شواطئ شرم الشيخ فهي أكثر الشواطئ التي تقاوم تغير المناخ بشهادات بيئية دولية مؤكدا أن الشواطئ المصرية من أفضل الأماكن السياحية في العالم.

وزير السياحة: إغلاق 40 منشأة فندقية ومطعم لعدم الإلتزام بإلإجراءات الإحترازية

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن دول العالم شهدت بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر، مؤكدا أنه تم إغلاق 40 منشأة فندقية ومطعم لعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية.

العناني: شبكة الطرق والنقل ستغير خريطة السياحة في مصر

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن شبكة الطرق والنقل الحديث ستغير خريطة الساحة في مصر.

خالد العناني يزف بشرى: السياحة الروسية ستعود في هذا التوقيت

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن السياحة الروسية ستعود خلال الأسابيع القليلة القادمة وهناك تواصل بين الشركات المصرية والروسية استعدادا لبدء عودة السياحة الروسية .

العناني: دور الآثار فني في قضية محتويات شقة الزمالك



قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن القضاء سيتسلم تقارير من عدة جهات بشأن المحتويات الأثرية بشقة الزمالك.