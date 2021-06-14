وزير التعليم : حفل تكريم أوائل الثانوية العامة سيكون أكبر من كل عام

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، ما يقال بشأن أن الوزارة لن تكرم اوائل الثانوية العامة هذا العام في مؤتمر صحفي يذاع في وسائل الاعلان مثل كل عام

حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب طلاب مصر : بالتأكيد سنحرص على تكريم اوائل الثانوية العامة هذا العام ، بل ان تغيير نظام التقييم والتصحيح يقتضي ان يكون احتفالنا ب اوائل النظام الجديد اكبر وأهم من كل عام

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه أصبح واضحا للجميع من يريد مصلحة ابنائنا، ومن هم المحرضين والمتطاولين الذين يستخدمون السوشيال ميديا لأغراض مشبوهة.

وقال وزير التربية والتعليم: “لقد رصدنا منذ بدء التطوير كل هؤلاء المحرضين، ولكن الاهم أن نتكاتف جميعا من أجل احداث ثورة لخدمة الطلاب، لإيقاف نزيف العقول ومن أجل مساعدة جيل كامل لم يحصل “للأسف” على التوجيه المناسب لسنوات”.

وأضاف وزير التربية والتعليم: “نحن نجتهد من أجل انقاذ هذا الجيل و وضعه على الطريق الصحيح ومن أجل أن نساعدهم على مستقبل أفضل لهم ولمصرنا الحبيبة”.

على جانب آخر حصل موقع صدى البلد على تفاصيل رقمية مهمة تلخص منظومة امتحانات الثانوية العامة 2021.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن عدد طلاب الثانوية العامة المقرر أن يخوضوا امتحانات الثانوية العامة 2021، يبلغ 649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن هؤلاء الطلاب منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة في شعبة علمي علوم، بينما و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 في أدبي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة يصل إلى 2189، منها 1794 لجنة إلكترونية و395 لجنة ورقية.

وأكدت الوزارة أنه سيتم طباعة ونقل وتوزيع 9 ملايين بابل شيت لـ امتحانات الثانوية العامة 2021.