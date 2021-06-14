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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة بداخلها تصميمات للعملات الورقية النقدية

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط مطبعة غير مرخصة بالسيدة زينب، وبداخلها تصميمات للعملات الورقية النقدية المصرية من مختلف فئاتها ذات جودة عالية.


وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قد أكدت قيام مسئولي مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، بطباعة العديد من المطبوعات التجارية المختلفة بدون تفويضات أو أوامر توريد من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.


وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف المطبعة المشار إليها، والتقابل مع أحد مسئولي المطبعة وكيلاً عن مالك المطبعة، وبالتفتيش تم ضبط جهاز حاسب آلي محملا عليه نظام تشغيل منسوخ ومقلد، والعديد من البرامج المقلدة والمنسوخة بدون تفويض من الشركات المالكة صاحبة الحقوق المادية والأدبية، ووحدة معالجة مركزية محملا عليها بعض الملفات للتصميمات التي تجهز للطباعة، ومن بينها ملف يحتوى على تصميمات للعملات الورقية النقدية المصرية من مختلف فئاتها ذات جودة عالية، وتصميمات لغلاف خارجي باسم إصدارات البنكنوت المصري الحديث "مخالفاً القانون الخاص بطباعة العملات النقدية"، وجميع تلك المطبوعات بدون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.


وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بإدارة المطبعة بدون تفويضات أو أوامر من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لأحكام القانون، بقصد التربح غير المشروع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

ضبط مطبعة غير مرخصة ضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة أخبار الحوادث صدى البلد

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