قبل العيد.. مسار ومحطات مونوريل شرق النيل

مع اقتراب بدء التشغيل الفعلي لمشروع مونوريل شرق النيل، تزايدت تساؤلات المواطنين حول مسار المشروع ومحطاته، خاصة مع الاستعداد لإطلاق الخدمة خلال الفترة المقبلة، باعتباره أحد مشروعات النقل الحديثة التي تستهدف تطوير منظومة المواصلات وربط المدن الجديدة بشرق القاهرة.

مونوريل شرق النيل

يمتد مشروع مونوريل شرق النيل من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى مركز السيطرة والتحكم الخاص بالمشروع في العاصمة الإدارية الجديدة.

يبلغ طول مسار المشروع نحو 56.5 كم.

يضم المشروع 22 محطة تخدم عددا من المناطق الحيوية والمدن العمرانية الجديدة.

يتم تنفيذ المشروع من خلال تحالف شركات «ألستوم أوراسكوم المقاولون العرب».

يتكون قطار المونوريل من 4 عربات، مع خطة مستقبلية لزيادة العدد إلى 8 عربات لمواكبة الزيادة السكانية في المناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها المشروع.

يساهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن الجديدة شرق العاصمة، مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

يسهم المشروع في تسهيل حركة انتقال الموظفين والمترددين بين القاهرة والجيزة من جهة، والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية من جهة أخرى.

يتكامل المونوريل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة الاستاد بمدينة نصر، كما يتكامل مع القطار الكهربائي الخفيف LRT عند محطة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة.

تم تركيب أبواب زجاجية أوتوماتيكية على الأرصفة أمام أبواب القطار لأول مرة، بهدف تعزيز عوامل الأمان والحفاظ على سلامة الركاب أثناء الصعود والنزول.

زودت قطارات المونوريل بكاميرات مراقبة داخل كابينة القيادة، ما يتيح متابعة حركة القطارات والسكة من خلال نظام المراقبة المركزية.

تم تخصيص أماكن مهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة داخل القطارات، مع تجهيزها بوسائل لتثبيت الكراسي المتحركة بما يضمن سهولة الاستخدام والتنقل.