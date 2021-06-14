يارب اشفي أمي .. تعليق جديد من إيمي سمير غانم عن والدتها

نشرت الفنانة إيمى سمير غانم تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث وجهت الدعاء لشفاء والدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وقالت إيمى سمير غانم: «يارب اشفي امي وعافيها».

وتلقت إيمى سمير غانم عديد من التعليقات من جانب عدد من النجوم الذين وجهوا عديد من رسائل الدعاء لشفاء دلال عبد العزيز ولعل من بارز هؤلاء النجوم دنيا عبد العزيز وايناس عز الدين.

ايمى سمير غانم ووالدها

وكانت تذكرت الفنانة إيمي سمير غانم والدها الراحل بكلمات مؤثرة.

وكتبت إيمي عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: الوداع الحقيقي هو تقبيل جبين ميت وينتهي باستودعتك الله في جنة الفردوس رحم الله كل عزيز غادر الدنيا وترك خلفه قلوبا تحترق شوقا لرؤيته رحم الله ارواحا كان وجودها بالدنيا جميلا، رحم الله أشخاصا اتعبنا رحيلهم، اللهم ارحم من هم نحت الثري نائمون اللهم اجعل القبور باردة عليهم اللهم اغفرلهم و اكرم نزلهم.

وكانت قد حرصت على زيارة والدها الراحل الفنان سمير غانم، كما اعتدنا منهم منذ وفاته بكل يوم جمعة، ودعت له بالرحمة والمغفرة.

وكانت آخر أعمال سمير غانم قبل رحيله، مسرحية “الزهر لما يلعب” التي قدمها خلال عام ٢٠٢٠، ولولا وفاته كان سيعاد عرضها خلال العام الجاري.

«الزهر لما يلعب» من تأليف أحمد الإبياري وإخراج طارق الإبياري، وشارك في بطولتها شيرين ورضا حامد وإيمان السيد ومنير مكرم.

سمير غانم

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم، عصر الخميس 20 مايو، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل على أثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

واعتادت الفنانة إيمي سمير غانم منذ رحيل والدها على مشاركة متابعيها وأصدقائها على إنستجرام صورا تجمعها به، ومع والدتها الفنانة دلال عبد العزيز التي مازالت في المستشفى تعالج من آثار إصابتها بفيروس كورونا من أكثر من 40 يوما.

وتحرص إيمي سمير غانم على زيارة قبر والدها كل أسبوع منذ رحيله رغم إخفائها هي وشقيقتها دنيا خبر وفاته عن والدتها التي لا تسمح حالتها الصحية بسماع هذا الخبر حتى الآن.

إيمي سمير غانم هي الابنة الصغرى للفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وصرح والدها في برامج تلفزيونية من قبل عن علاقته بها وأنها متعلقة به كثيرا، وتربطهما علاقة خاصة في التعامل والقرب العائلي.