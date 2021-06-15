مواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت.. نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من مواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، حالة الطقس نستعرضها فيما يلي :

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم الثلاثاء

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو ، 5 ذو القعدة 1442 هجرية.

مواقيت الصلاة بمحافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ، فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:07 ص

وقت الشروق 4:52 ص

موعد آذان الظهر 11:55 ص

موعد آذان العصر 31: 3

موعد آذان المغرب 6:58 م

موعد آذان العشاء 8:30

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:06 ص

وقت الشروق 4:55 ص

موعد آذان الظهر 12:00

موعد آذان العصر 3:38

موعد آذان المغرب 7:05 م

موعد آذان العشاء 8:40 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:01

وقت الشروق 4:47 م

موعد آذان الظهر 11:51 م

موعد آذان العصر 3:28 م

موعد آذان المغرب 6:55 م

موعد آذان العشاء 8:29 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:04 ص

وقت صلاة الشروق 4:45 ص

وقت صلاة الظهر 11:43

موعد صلاة العصر 3:13 م

وقت صلاة المغرب 6:41 م

وقت صلاة العشاء 8:10 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:21

وقت صلاة الشروق 4:57 ص

وقت صلاة الظهر 11:49 ص

موعد آذان العصر 3:11

موعد آذان المغرب 6:41 م

موعد آذان العشاء 8:06

أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بخدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

ووضعت الشرطة المصرية، رقم طوارئ لمعظم قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين.

ويأتى فى مقدمة تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

-رقم الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

-رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

-رقم مرور أكتوبر 38355532

-رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

-رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-6-2021

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه خدمة أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 15- 6-2021، على مستوى الأعيرة المختلفة؛ بعد أن هوى- أمس- بمتوسط 10 جنيهات، في محلات الصاغة.

ووصل أعلى سعر من جرام عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب إلى 684 جنيها.

وبلغ أكبر سعر سجله عيار 21 الأشهر انتشارا بين فئة الذهب نحو 798 جنيها.

وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة نحو 912 جنيها مقابل 922 جنيها.

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 532 جنيها مقابل 538 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلي 6384 جنيها وأوقية الذهب لـ 28.4 ألف جنيه، وكيلو الذهب لنحو 912 ألف جنيه.

أسعار الدولار والعملات اليوم الثلاثاء 15-6-2021

ارتفع وبشكل ملحوظ سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 15-6-2021، مقارنة بسعر الدولار أمام الجنيه أمس الأحد، وذلك بواقع 3 قروش لكل دولار في الشراء و5 قروش لكل دولار في البيع.

وبلغ متوسط سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري في أخر تحديث له 15.62 جنيه للشراء و 15.74 جنيها للبيع.

تراجع الجنيه أمام الدولار

وسجل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش عن أسعار أمس في بنوك “ الاهلي المصري، مصر”.

سعر الدولار في البنوك

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك " الاهلي اليوناني، الاسكندرية

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.63 حنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك “ الاستثمار العربي، التجاري الدوليCIB، ابوظبي الاول، بلوم، المشرق، الاهلي الكويتي، البركة الاسلامي، العربي الافريقي الدولي، عودة، التنمية الصناعية”

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل أقل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.61جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

وبلغ أعلى سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلي 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء

تشهد كافة أنحاء الجمهورية، اليوم الثلاثاء 15 يونيو، انخفاضا في درجات الحرارة، إذ يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويبقى الطقس اليوم، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحول الظواهر الجوية، المؤثرة في الطقس اليوم، هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وغرب البلاد وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة خلال أحوال الطقس اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه 32 للعظمى والصغرى 20، السواحل الشمالية 28 للعظمى و 20 للصغرى، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى و 26 للصغرى، شمال الصعيد 34 للعظمى و 22 للصغرى، جنوب الصعيد 40 للعظمى و26 للصغرى.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر 15-6-2021

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

سعر طن حديد عز 14600 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

وبالنسبة لأسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 813 جنيها للطن

أسمنت السويس 803 جنيهات للطن

اسمنت السويدي 800 جنيه للطن

اسمنت حلوان 825 جنيها للطن.

اسمنت الصخرة 785 جنيها للطن

أسمنت سيناء 760 جنيها للطن

أسمنت أسوان 695 جنيهاً للطن

أسمنت المخصوص 785 جنيهاً للطن

اسمنت العسكري بني سويف 750 جنيهاً للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.