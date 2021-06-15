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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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يثر القلق .. اضرار الأفراط فى تناول الشاى باللبن

اضرار الشاى باللبن
اضرار الشاى باللبن

يمثل الإكثار من شرب الشاي بالحليب خطورة على صحتك قد لايعرفها كثيرون ممن يفضلون تناول هذا المشروب بشكل دائم، ونستكشف في هذه المقالة بعض الآثار الجانبية لخطورة الإكثار من تناول الشاي باللبن 

 

 اضرار الأكثار من تناول الشاى باللبن 


الشاي بالحليب هو مشروب شائع في العديد من البلدان مثل تايوان والهند وفيتنام وكمبوديا، وله العديد من الفوائد الصحية، لكن إذا تم استهلاكه بشكل مفرط ، فقد يكون ضارًا بصحتك، فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن يضر بها شاي الحليب بصحتك.

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1. يسبب الأرق

الشاي الأسود الذي يستخدم بشكل عام لتخمير شاي الحليب غني بالكافيين. عندما يحتوي الجسم على مادة الكافيين الزائدة ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات النوم مثل الأرق.

 

2. يثير القلق

 
تشتهر بعض أنواع الشاي مثل البابونج بخصائصها المريحة. قد يؤدي شرب الشاي بالحليب الزائد أيضًا إلى القلق. السبب الرئيسي لهذا التأثير الجانبي هو أن الشاي قد ينشط خلايا الدماغ مما يسبب الاسترخاء ولكن عندما تشرب الكثير ، قد يؤدي ذلك إلى اختلال بسيط في المواد الكيميائية في الدماغ ، مما يسبب القلق.

 

3. قد يسبب البثور
 

البثور هي أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لشاي الحليب. إذا تم تناول الشاي بكمية معتدلة ، فيمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم ، ولكن الكثير من الشاي يطلق حرارة شديدة ويمكن أن يتسبب في اختلال التوازن في المواد الكيميائية في الجسم مما قد يؤدي إلى ظهور البثور.

 

4. يمكن أن يسبب الإمساك
 

يحتوي الشاي على مادة الكافيين المفيدة لجهاز الإخراج ويساعد على تحسين تدفق الحركة. هذه المادة الكيميائية تزيل السموم من الجسم وتحسن تدفق الدم. ومع ذلك ، عند شرب الشاي بكثرة ، قد تسبب هذه المادة الكيميائية الإمساك لأنها يمكن أن تسبب الجفاف.

 

5. يخلق اختلالاً في ضغط الدم
 

من أخطر الآثار الجانبية لشرب الكثير من الشاي المعاناة من اختلال في ضغط الدم. إذا تم تناوله بكميات صغيرة ، فإنه يحسن الدورة الدموية ، ويحافظ على صحة قلبك ، ويحسن وظائف المخ والأعصاب ويساعد على تعزيز جهاز المناعة. ومع ذلك ، فإن الإفراط في تناول شاي الحليب يمكن أن يزيد بشكل كبير من معدل ضربات القلب وقد يكون أحد أسباب ارتفاع ضغط الدم.

 

6. يزيد من احتمالات الإجهاض
 

الشاي هو الأفضل لجسمك لأنه يساعد في استرخاء العضلات وتهدئة عقلك وزيادة تدفق الدم. خلال فترة الحمل ، يمكن أن يؤدي استرخاء العضلات المفرط وتناول منتجات إزالة السموم إلى الإجهاض. ومن ثم ، يُنصح السيدات الحوامل بمراقبة استهلاك الشاي بعناية.

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