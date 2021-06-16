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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز قيام الليل بنية قضاء الصلاة الفائتة؟.. الإفتاء توضح الضوابط

قيام الليل
قيام الليل

قيام الليل من النوافل العظيمة في الأجر والثواب والقرب من الله ومن اعظم العبادات التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا عليها لما فيها من استجابة للدعاء ، وصلاة قيام الليل تؤدى مثنى مثنى وليس لها عدد ركعات محدد ، قال عنها العلماء من داوم عليها فاز بخير الدنيا والآخرة .

 

وفي هذا الصدد ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز أداء صلاة قيام الليل بنية قضاء الفوائت من الصلاة ؟".

رد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا " لا يجوز، ولكن عليك أن تصلي ما فاتك أولًا، بمعنى بدلًا من أداء السنة ان صلاة ما فاتك من ظهر في وقت الظهر أو المغرب في وقت المغرب والعشاء في وقت العشاء.. وكذلك بدلًا من قيام الليل خصص هذا الوقت لأداء صلاة فائتة كالعشاء مثلا ".

 

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة

 

وكشف أمين الفتوى عن أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة وهي أن تصلي بعد كل فرض حاضر فرضا من الفوائت، فإذا صليت الظهر اليوم صل بعده ظهر من القديم ، لافتا الى ضرورة استغلال الوقت بين الأذان والإقامة فبدلا من ان تصلي تحية المسجد او السنة القبلية للفرض عليك بأداء احد الصلوان الفائتة أفضل . 

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فضل صلاة الليل


أولًا: من فضل صلاة الليل أنه من صفات عباد الرحمن والمؤمنين، وعلامة من علامات المتّقين، فمن اتصف به كان من المتقين النبلاء؛ لأنّه لا يقدر على قيام الليل إلا من وفّقه الله -تعالى- له، قال تعالى: «وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا* وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا».

ثانيًا: من فضل صلاة الليل أن الله -عزّ وجلّ- وعد من يقوم الليل بالمنزلة العالية والمقام المحمود، وهذا دليل على ما يترتب على قيام الليل من الأجر العظيم.

ثالثًا: من فضل صلاة الليل ، إجابة الدعاء، ففي الليل ساعة لا يسأل فيها المسلم شيئًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه.

رابعًا: من فضل صلاة الليل ، أن قيام الليل بابٌ من أبواب الخير، ودليلٌ على شكر الله على نعمه، وفيه مغفرة للذنوب، ودخول الجنة.

خامسًا: من فضل صلاة الليل، أفضل صلاة بعد صلاة الفريضة، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «أفضل الصّيام، بعد رمضان، شهر الله المُحرَّمُ، وأفضل الصَّلاة، بعد الفرِيضة، صلاةُ اللَّيل».
 

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