يورو 2020.. رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة البرتغال والمجر

حصد كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخب بلاده بنظيره المجري، في الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

وفاز منتخب البرتغال على نظيره المجري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في مستهل حملة دفاعهم عن لقبهم القاري.

وفاز رونالدو بالجائزة بعد تسجيله الهدفين الثاني والثالث للبرتغال، ليقود منتخبه لتحقيق أول انتصار في اليورو هذا العام.

ونستعرض الأرقام القياسية التي حطمها رونالدو بعد مباراة اليوم