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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يورو 2020.. رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة البرتغال والمجر

رونالدو
رونالدو

حصد كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخب بلاده بنظيره المجري، في الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

 

وفاز منتخب البرتغال على نظيره المجري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في مستهل حملة دفاعهم عن لقبهم القاري.

 

وفاز رونالدو بالجائزة بعد تسجيله الهدفين الثاني والثالث للبرتغال، ليقود منتخبه لتحقيق أول انتصار في اليورو هذا العام.

 

ونستعرض الأرقام القياسية التي حطمها رونالدو بعد مباراة اليوم

 

  • رونالدو أصبح هداف بطولة كأس الأمم الأوروبية على مر التاريخ بتسجيله 11 هدفًا، متفوقًا على الفرنسي ميشيل بلاتيني الذي سجل 9 أهداف
     
  • رونالدو أصبح أول لاعب يشارك في 5 نسخ مختلفة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”
     
  • رونالدو شارك في المباراة الـ 22 له في كأس الأمم الأوروبية كأكثر لاعب يشارك في المباريات في اليورو
     
  • رونالدو أصبح أكثر لاعب أوروبي يشارك في مباريات في البطولات الدولية الكبرى ( كأس العالم وأمم أوروبا) حيث لعب  39 مع البرتغال، متفوقًا على الألماني باستيان شفانيتشيجر الذي لعب 38 مباراة مع المانشفت.
     
  • رونالدو أصبح أكبر لاعب يسجل هدفين في مباراة واحيد ببطولة كأس الأمم الأوروبية بعمر 36 عامًا و130 يومًا متفوقًا على الأوكراني شيفتشينكو الذي سجل هدفين في شباك السويد بعمر 35 عامًا و256 يومًا
كريستيانو رونالدو يورو 2020 كريستيانو رونالدو البرتغال

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