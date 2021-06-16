عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: انخفاض عدد الحالات الإيجابية الجديدة بفيروس كورونا وارتفاع طفيف للوفيات

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج  911 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 202650 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 609 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.

يشار إلى أن اليوم السابق، أعلنت وزارة الصحة خلاله تسجيل 613 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 274404 من ضمنهم 202650 حالة تم شفاؤها، و 15691 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

وزارة الصحة فيروس كورونا الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد

موضوعات متعلقة

للقضاء على فيروس نقص المناعة البشري.. خطة الصحة لمكافحته

رئيس هيئة الرقابة الصحية: التعلم المستمر والشفافية وخلق ثقافة السلامة من أهم أدوار القيادة لجودة المنشآت الصحية

وزيرة الصحة: الرئيس يدعم الشراكات الدولية للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي عالميا

وزيرة الصحة تلتقي نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز

لإنقاذ مريض.. الرعاية الصحية: عمليتان لتركيب منظم بالقلب وإصلاح كسر بعظام الحوض

الصحة: تسجيل 613 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة

هيئة الدواء تنظم برنامجا تدريبيا عن حقوق الملكية الفكرية

السبكي: فاتورة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء 3.28 مليار جنيه

ترشيحاتنا

حملة تبرعات بأمريكا.. كيف شاركت رائدة الأعمال ليلى بنس في "حياة كريمة"

الخسارة تلاحق ميجان ماركل بعد صدور أول كتاب لها .. تفاصيل

أول تعليق أمريكي على بيان جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة

لن نؤذي الأبرياء.. السفارة الصينية بالقاهرة: قانون مواجهة العقوبات الأجنبية يحمي سيادة بكين ضد افتراءات الغرب

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس في قطاع غزة.. فيديو

الصحة: انخفاض عدد الحالات الإيجابية الجديدة بفيروس كورونا وارتفاع طفيف للوفيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

ست مصرية أصيلة.. قصة حب محمد صلاح وأم مكة بدأت بالمدرسة وظهرت في الملاعب

تشييع جنازة شقيق الإعلامي أحمد شوبير

ضبط سائق توك توك تعدى على طالبة بالضرب أمام نادى الصيد

التحقيقات في انتحار فتاة بالسم ببولاق الدكرور: زهقت من مرضها بجرثومة المعدة

فضل قراءة سورة الإخلاص 11 مرة بعد الفجر.. داوم عليها 3 أيام لترى العجب

"كبار العلماء" عن شهادة حسين يعقوب: غير مؤهل للفتوى.. ولا يعترف بعلماء الأزهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Fly Dubai ..صور

قبل طرحها لأول مرة في مصر .. تعرف على مواصفات فورد بوما 2022

شاهد.. عروس تخبئ رجلا أسفل فستان زفافها والسبب غريب

رحلة محفوفة بالمخاطر سيرا على الأقدام للحج إلى المياه المقدسة.. فيديو

فيديو

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: وانتهى الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ