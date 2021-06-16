هزة أرضية تضرب جنوب إسرائيل والأردن

ضربت هزة أرضية قوية، في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء، جنوب إسرائيل والأردن، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية، أنها رصدت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة، وقعت جنوبي إسرائيل، وكان مصدرها في البحر الأحمر، على بعد 68 كيلومتر من شمال مدينة إيلات.

وقالت القناة "12" العبرية، إن السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة شعروا بالزلزال، كما شعر بها سكان المناطق الجنوبية في الأردن.

فيما قالت وكالة "عمون" الأردنية، إن قوة الهزة الأرضية تراوحت بين 4.5 درجات - و5 درجات على مقياس ريختر.

وأضافت وسائل محلية، أن هزة أرضية شعر بها سكان محافظات الكرك والطفيلة ومعان جنوبي الأردن.

ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار نتيجة الهزة.