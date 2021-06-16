صحيفة "البيان": الإمارات أثبتت للعالم قدرتها على تجاوز الأزمات مهما كبرت

أكدت صحيفة (البيان) الإماراتية أن الإمارات أثبتت للعالم أجمع قدرتها على تجاوز الأزمات مهما كبرت والخروج منها بأفضل السبل وبنجاح كبير، وذلك بعد أن نجحت في تلقيح قرابة الـ14 مليون شخص بلقاحات كورونا المختلفة.

وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان "قصة نجاح" أن الإمارات أثبتت قدرتها على التعامل مع الأزمات مهما كبرت، من خلال الرؤية الدقيقة والشاملة، والخطوات الاستباقية والقرارات النوعية، إذ باتت مثالا يحتذى به ومنهجا يتبع من قبل العديد من الدول.

وتابعت الصحيفة: "أنه لم يكن نجاح الإمارات في احتواء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد وليد اللحظة، فدائما كانت جهودها وأجهزتها سباقة في مواجهة الأزمات العالمية، إذ اجتمعت لديها مظاهر التبصر وديناميكية التحرك والحزم المنجز، وتحتل الريادة العالمية في مجال التطعيم ضد كوفيد 19، وقد بلغت أحدث حصيلة للجرعات التي تم تلقيها قرابة الـ 14 مليون جرعة".

واختتم الصحيفة بالقول: "لا شك في أن الدول التي تملك رؤى واضحة وتخطط بكفاءة للمستقبل، غالبا ما تكون أكثر استعدادا للتعامل مع الأزمات المفاجئة والإمارات مثال لذلك، إذ تعاملت مع الوباء باحترافية عالية على جميع الأصعدة بشعار "الإنسان أولاً