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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح فيلم الشنطة بدور العرض السينمائية .. اليوم

ابطال فيلم الشنطة
ابطال فيلم الشنطة

تستقبل دور العرض السينمائي اليوم ، فيلم "الشنطة " ، والذى من المقرر ان يخوض المنافسة مع عدد من الأفلام داخل الموسم السينمائي الصيفي . 

 

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم الشنطة، الإعلان التشويقي الخاص بالفيلم المقرر عرضه .

 

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم المؤلف وأحد منتجي فيلم الشنطة عن سعادته بانتهاء تصوير الفيلم، قائلا: "بذلنا مجهودا كبيرا لإخراج هذا العمل للنور رغم الضغوطات التي مر بها العمل ورغم وجود جائحة كورونا إلا وأنا العمل خرج للنور خلال فترة وجيزة".

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وكشف محمد عبد المنعم أن المطرب عمر كمال هو من يقوم بغناء الأغنية الرئيسية لفيلم "الشنطة" ، الأغنية من كلمات وألحان الموسيقار أشرف عبدالمنعم وغناء عمر كمال.

 

وتم الانتهاء من تصوير فيلم الشنطة بمدينتي دبي والقاهرة خلال الأسابيع الماضية، فيلم "الشنطة" تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد ، شيرين ، ديما الحايك ، شريف الدسوقي ، محمد عبدالعظيم ، رضا إدريس والطفلة بيري إنتاج شركة ماركيز هاوس وشركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي والفيلم من إخراج أحمد البدري.

المطرب عمر كمال شيرين بيومي فؤاد شريف الدسوقى تامر عبدالمنعم

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