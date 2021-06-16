مستشار المفتي: أفكار محمد حسين يعقوب أدخلت شبابا كثيرا إلى المجهول.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن مفهوم الذكر أن نذكر الله بأسمائه وصفاته، مؤكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم - جعل الذكر متاحا لكل الناس.

وأضاف عاشور خلال لقاء له لبرنامج رأي عام عبر فضائية تن أن أمثال الشيخ محمد حسين يعقوب غرروا بكثير من الشباب داخل السجون.

وتابع مستشار مفتي الجمهورية إن الكذب عيب في كل مكان، فالمؤمن لا يكون كذابا، مؤكدا أن هناك شبابا دخل إلى المجهول بسبب أفكار الشيخ محمد حسين يعقوب.

وأشار عاشور إلى أن مثل هؤلاء يرون أنهم جنس وباقي الناس من جنس آخر.